Azubi-Cup ein Erfolg JSG Hunsrücker Land: Spielfluss durch sinnvolle Regeln 24.01.2025, 10:59 Uhr

i Die beiden besten Mannschaften des B-Jugend-Turniers beim Azubi-Cup der JSG Hunsrücker Land im Duell. Letztlich setzte sich der SC Birkenfeld (in schwarz) gegen den JFFV Baumholder durch. Joachim Hähn

Dass sie ein gutes Gefühl für attraktiven Hallenfußball hat, bewies die JSG Hunsrücker Land bei ihrem Hunsrück-Cup, in den auch der Azubi-Cup eingebunden war. Kleine Regelanpassungen sorgten für mehr Spielfluss.

. Spannenden und ansehnlichen Jugend-Hallenfußball gab es beim Hunsrück-Cup der JSG Hunsrücker Land in der Idarwaldhalle in Rhaunen zu sehen. Das war nicht zuletzt der veranstaltenden Jugendspielgemeinschaft zu verdanken, die die derzeit im Kreis Birkenfeld geltenden Hallenfußball-Regeln an zwei Stellen verändert hatte.

