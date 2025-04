Eine sehr empfindliche Niederlage kassierten die B-Junioren des JSG Hunsrück-Mittelrhein, die im Aufstiegsrennen ein ganz spätes 1:2 im Spitzenspiele gegen Schieferland kassierten.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Bitburg 5:2 (2:1). Ganz wichtiger Heimsieg für die Rhein-Hunsrücker im Abstiegskampf – und das immerhin gegen den Tabellenvierten: Mit 22 Punkten stehen die Gastgeber zwar weiter auf dem ersten Abstiegsrang (Platz 12), sie haben aber nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (JSG Mittelrhein, ein Spiel weniger). Benno Kleid (3), Louis Wilki und Bahauddin Qasimi trafen für die Hausherren, besonders wichtig war Kleids Doppelschlag zum 4:2 und 5:2 (82., 85.).

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Cochem 2:4 (0:4). Cochem spielte eine ganz starke erste Hälfte, die Hunsrück-Mittelrheiner eine zum Vergessen, denn zur Pause stand es 4:0 für die Moselaner durch Tore von Max Diederichs (2), Jakob Burg und Niclas Kemler. In der zweiten Hälfte gestalteten die Gastgeber das Resultat dann freundlicher, Carlos Wein und Levin Coopmeiners trafen für die JSG, die nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrang liegt, Cochem ist Vierter mit 28 Punkten.

JSG Augst – JSG Kastellauner Land 2:9 (2:4). Alle Neune beim Neunten: Der Tabellenzweite Kastellaun ließ sich in Augst nicht lumpen und holte seine Punkte 45, 46 und 47 mit Treffern von Ben Pies (4, insgesamt schon 32), Lenny Schmitz (3), Malte Thon und Kian Tirajeh. Damit hat Kastellaun die 100-Tore-Marke geknackt und jetzt 101 Buden gemacht. Und nur zwei Punkte Rückstand auf Untermosel (ein Spiel weniger).

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

Spfr Eisbachtal II – JFV Rhein-Hunsrück 6:3 (2:1). Bittere Niederlage für die Rhein-Hunsrücker, die weiter um den Klassenverbleib zittern müssen als Drittletzter der Achterstaffel (vier Teams steigen ab). Askan Qayumi glich zum 1:1 aus, Felix Brand verkürzte auf 2:3, dann unterlief ihm ein Eigentor zum 4:2 für Eisbachtal II. Das dritte Tor der Gäste erzielte Lennox Remsperger.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid – SG Mülheim-Kärlich II 0:1 (0:0). Für die Mastershausener mit ihren 24 Punkten war die Niederlage in Blankenrath zu verschmerzen, sie bleiben Neunter, die Gäste als Zehnter haben dagegen nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JFV Schieferland 1:2 (1:1). Big Points für Schieferland, große Enttäuschung bei den Gastgebern in Gondershausen: Der angeschlagen eingewechselte JFV-Spielmacher Alexander Bons traf per Freistoß in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Sieg und bescherte den Gästen bei drei Punkten und einem Spiel weniger eine sehr gute Ausgangsposition gegenüber dem Zweiten. Alle Tore fielen durch Standards, Amir Amiri hatte die Hunsrück-Mittelrheiner in Führung gebracht, Johannes Jung und schließlich Bons drehten die Partie. „Trotz wichtiger Ausfälle kommen andere Spieler und füllen diese Lücken. Die Spieler und die Mannschaft entwickelt sich momentan seht gut weiter“, freute sich JFV-Coach Mike Hammes. Acht Spiele stehen noch aus, für die JSG sieben.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – Ahrweiler BC 4:0 (4:0). Der JFV machte im Duell Sechster gegen Achter der Meisterstaffel schon in der ersten Hälfte alles klar, obwohl zwei Spieler an die U17 abgestellt worden waren. Lennox Remsperger traf dreimal, Jan Maximini einmal. Damit hat der JFV in den bisherigen Spielen der Meisterstaffel 13 von 15 möglichen Punkten geholt.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

SC Bendorf-Sayn II – JSG Hunsrück-Mittelrhein 0:7 (0:4). Souveräner Sieg des Spitzenreiters Hunsrück-Mittelrhein beim Drittletzten (Plaidt II hat während der Saison zurückgezogen). Die Gäste haben bereits acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten Metternich II und neun auf Ettringen. Die Tore für Hunsrück-Mittelrhein erzielten Moriz Müller (3), Theo Rissel, Luis Wetzlar, Jonas Bernd und Nils Kochhan.

JSG Vullaneifel Ettringen – JSG Mosel-Hunsrück 1:1 (0:1). Die Mosel-Hunsrücker leisteten etwas Schütrzenhilfe für Hunsrück-Mittelrhein, in dem sie Ettringen einen Punkt abluchsten. Jonathan Mack hatte nach sieben Minuten zur Führung für den Neunten getroffen, der durch das Remis sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.

JSG Remagen – JSG Soonwald/Simmern 4:3 (3:1). Bittere Niederlage für Soonwald, das aber weiter drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. Remagen sah früh eine Rote Karte, Soonwald ging durch Felix Gerlach auch in Führung, aber dann trafen die Gastgeber in Unterzahl viermal in Folge. Die Tore zum 4:2 und 4:3 von Gerlach und Elias Engel kamen zu spät.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Wolfstein – JFV Rhein-Hunsrück 0:2 (0:0). Die Gäste verbesserten sich durch den Auswärtssieg in Daaden auf Rang vier. Leon Jarosz und Clemens Ketzer machten in der Schlussphase die Tore für die Rhein-Hunsrücker.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC II – JSG Hunsrück-Mittelrhein 4:2 (0:2). Bis 20 Minuten vor Schluss führte Hunsrück-Mittelrhein mit 2:0 nach Toren von Leo Köllen und Liam Bernd, aber dann drehte der Neunte Ahrweiler II noch komplett die Partie. Hunsrück-Mittelrhein rutschte auf Rang drei ab.

SG Mülheim-Kärlich II – JFV Rhein-Hunsrück II 1:4 (0:2). Die U12 des JFV ist neuer Tabellenzweiter. Mattes Kilbinger sorgte für die 2:0-Pausenführung, die Gastgeber verkürzten direkt danach, ehe Theo Winkler und erneut Kilbinger mit seinem 18. Saisontor den Auswärtssieg sicherstellten.

FC Metternich II – JSG Mosel-Hunsrück 4:1 (0:1). Der Sechste Mosel-Hunsrück verlor trotz Halbzeitführung (Ilias Kulli traf) am Ende deutlich beim Siebten in Metternich.