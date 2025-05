Die B-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein dürfen doch noch mal am Aufstieg in die Rheinlandliga schnuppern, da der JFV Schieferland wieder nur unentschieden spielte.

Die einen haben sich am vorletzten Spieltag die Klasse gesichert, die anderen müssen das auf den letzten Spieltag verschieben. Und bei einem Team könnte noch eine Saisonverlängerung anstehen.

A-Junioren-Rheinlandliga

SG 99 Andernach – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). Die abstiegsgefährdeten Rhein-Hunsrücker haben den Meister ganz schön zittern lassen, vor allem ab dem Zeitpunkt, als Louis Wilki kurz nach der Pause auf 1:2 verkürzte. Doch ein Punkt oder gar noch mehr sollte es nicht mehr werden für die Gäste, die nun vor einem absoluten „Abstiegsendspiel“ stehen. Der JFV steht zwei Punkte über dem Strich und empfängt am Samstag in Kirchberg um 17 Uhr just das Team, das hinten dran steht – und zwar die JSG Trier-Süd. Sollten die Gäste nicht gewinnen, hätte der JFV ein weiteres Jahr im Verbandsoberhaus gebucht.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Kastellauner Land 0:9 (0:3). Absteiger Bremm (13 Punkte) kam gegen den Tabellenzweiten aus dem Hunsrück mächtig unter die Räder, der Vorletzte hatte nicht den Hauch einer Chance. Die Gäste, die als Aufsteiger eine klasse Runde spielen, haben den zweiten Rang sicher, Meister ist die JSG Untermosel. Für Kastellauner Land trafen Ben Pies (5), Lenny Schmitz, Ari Maxeiner, Jakob Müller und Valentino Steffens-Guerra. 127 Tore haben die Gäste damit bereits geschossen, 43 davon Pies, der kommende Saison bei der SG Vorderhunsrück in der A-Klasse spielen wird.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Vulkaneifel Mendig 5:1 (2:1). Mit dem Kantersieg gegen Absteiger Mendig haben sich die Hunsrück-Mittelrheiner den Klassenerhalt gesichert und sind sogar auf den sechsten Platz vorgerückt. 16 Minuten lang führten die Gäste, dann traf Jason Heringer zum Ausgleich, Leon Metzler legte noch vor der Pause das 2:1 nach, im zweiten Abschnitt trafen Luca Müller, Emanuel David und Oliver Kaucher für die Gastgeber, die nun 31 Punkte ihr Eigen nennen.

B-Junioren-Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – TuS Mosella Schweich 2:2 (0:1). Anton Stemann war der Spieler des Tages bei der U17 des JFV, die in Kirchberg zweimal hinten lag, aber zweimal zurückkam, zweimal traf Stemann. Nach 61 Minuten glich er zum 1:1 aus und eine Minute vor Schluss war der Jubel groß bei seinem 2:2. Mit einem Sieg am Samstag bei der bereits abgestiegenen JSG Mittelrhein hält der Fünftletzte JFV definitiv die Klasse, bei einem Remis oder Niederlage könnte Vulkaneifel noch vorbeiziehen.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – FC Plaidt 5:0 (2:0). Vor zwei Wochen hätte vermutlich niemand mehr bei den Gastgebern damit gerechnet, aber nachdem Spitzenreiter Schieferland zuletzt zweimal unentschieden spielte (1:1 in Metternich und nun 3:3 bei Mülheim-Kärlich II), hat die JSG nach Punkten aufgeschlossen (beide 58) und hat alle Chancen zumindest auf ein Entscheidungsspiel um den Rheinlandliga-Aufstieg. Beide haben einen ähnlichen Gegner zum Abschluss: Für Schieferland geht es am Samstag um 17 Uhr zum Siebten Untermosel, für Hunsrück-Mittelrhein zum Achten Mastershausen auf den Rasen nach Mittelstrimmig. Die Tore für Hunsrück-Mittelrhein gegen den Fünften Plaidt erzielten Luca Schmid (2), Jan Kasemir, Marlin Janz und Tyler Breisig.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – JSG Westum 3:1 (3:0). Die Mosel-Hunsrücker haben mit 25 Punkten den Klassenerhalt in der Tasche durch den Sieg gegen Absteiger Westum (fünf Zähler). Tim Podgorski, Jonathan Mack und Marc Wagner machten schon in der ersten Hälfte alles klar.

JSG Alzheim – JSG Soonwald/Simmern 2:1 (1:0). Die Gäste, für die die Saison beendet ist, werden wohl als Zehnter die Runde abschließen, es sei denn Mosel-Hunsrück (ebenfalls 25 Punkte) verliert am letzten Spieltag und würde mit einem schlechteren Torverhältnis hinter Soonwald rutschen. Den Treffer für die Gäste beim Siebten erzielte Felix Gerlach zum Endstand.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Mosel-Hunsrück 2:0 (1:0). Das Derby in Karbach ging an die Gastgeber, für die Tom Hoffmann und Leo Köllen trafen. Mit 49 Punkten sind die Hunsrück-Mittelrheiner Dritter, zwei Punkte hinter dem JFV Rhein-Hunsrück II, zu dem es am Samstag (18 Uhr) im letzten Saisonspiel nach Kastellaun geht.