JSG Hunsrück-Mittelrhein: B-Jugend nur 1:1 in Remagen

Sieben Siege gab es am vergangenen Spieltag in den Rheinland- und Bezirksligen für die Nachwuchsfußballer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, einmal in einem direkten Duell.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – JFV Rhein-Hunsrück 3:0 (2:0). Vor 80 Zuschauern auf dem Gillenfelder Kunstrasen sind die Vulkaneifler in die Erfolgsspur zurückgekehrt nach der knappen Niederlage in Metternich (1:2), die Gäste haben nach dem 6:0 gegen Höhr-Grenzhausen wieder eine allerdings erwartbare Niederlage kassiert. Die Gastgeber bleiben damit am Spitzenreiter Andernach dran mit vier Punkten Rückstand und einem Spiel weniger, die Rhein-Hunsrücker haben ebenfalls vier Punkte Rückstand – allerdings aufs rettende Ufer (JSG Mittelrhein Bendorf/Engers, bei der Andernach nur 2:1 gewann) und einem Spiel mehr. Die Tore für Vulkaneifel erzielten Tom Hoff (24.), Tim Schommers (45.) und Simon Zillgen (52.), der Lutzerather Schommers ist mit 14 Treffern Zweiter der Torschützenliste.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Rot-Weiss Koblenz II – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:4 (1:2). Maximilian Hammen war der Mann des Tages beim wichtigen Sieg der Gäste, die sich damit von den Abstiegsplätzen entfernten. Hammen traf dreimal, wichtig war sicherlich der Doppelschlag nach frühem 0:1-Rückstand (2.) in der 35. und 37. Minute. Jordan Endreß markierte nach einer guten Stunde das 3:1 (63.), zwei Minuten vor Schluss durfte Hammen zum dritten Mal in diesem Spiel und zum 19. Mal insgesamt jubeln. Die JSG hat nun 21 Punkte als Achter und damit fünf mehr als Vulkaneifel Mendig auf dem ersten Abstiegsrang, die Rot-Weiss-Reserve bleibt Drittletzter mit zwölf Punkten.

JSG Kastellauner Land – Grafschafter JSG 4:3 (1:3). Der Siebte Graschafter SG machte dem Tabellenzweiten vor allem in der ersten Hälfte das Leben schwer und führte 3:1, für Kastellaun hatte nur Ben Pies zum 1:0 getroffen (30.). In der zweiten Hälfte und vermutlich ein paar wachrüttelnden Worten drehten die Gastgeber das Spiel komplett, Kian Tirajeh (60.), Pies mit seinem 28. Saisontor (75.) und Lasse Mettchen in der 85. Minute mit dem Siegtreffer machten die Tore. Kastellaun hat nun starke 44 Punkte auf dem Konto, Untermosel ganz vorne 49.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – SG 99 Andernach 2:4 (1:2). Der JFV bleibt nach der Niederlage einen Platz über dem Strich, allerdings punktgleich mit der JSG Mittelrhein Bendorf/Sayn, das Torverhältnis würde am Ende nicht zählen. Die Gastgeber glichen auf dem Kirchberger Kunstrasen zum 1:1 durch Timur Allerborn aus, der zweite Treffer fiel erst zwei Minuten vor Schluss durch Damian Grätz zum 2:4.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Remagen – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:1 (1:0). Das könnte ein Punktverlust gewesen sein, der weh tut im Titelkampf für die Gäste, die andererseits noch froh sein konnten, dass Amir Amiri in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1 beim Drittletzten traf. So wanderte noch ein Punkt aufs Konto des Spitzenreiters, es war Nummer 40. Genauso viele Zähler hat auch Konkurrent Schieferland, der spielfrei hatte und eine Partie weniger auf dem Konto hat.

FC Metternich – JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald 2:2 (0:2). Fast hätte Mastershausen dem Dritten eine Niederlage beigebracht, aber die 2:0-Führung durch Doppelpacker Moritz Maßmann reichte nicht bis zum Abpfiff, da die Gastgeber ebenfalls noch zweimal trafen. Mastershausen steht als Neunter aber 13 Punkte vor den Abstiegsrängen.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

TuS Koblenz II – JFV Rhein-Hunsrück 2:3 (2:2). Zweimal glich der Vorletzte Koblenz II zwar gegen den Sechsten JFV aus, aber das letzte Wort hatten die Gäste durch Hannes Mohr in der 52. Minute, zuvor hatte Danilo Gvozdarevic zweimal getroffen, zum 1:0 nach 13 Minuten und zum 2:1 nach 32 Minuten. „Es war ein zerfahrenes Spiel“, sagte JFV-Trainer Michael Schwegel, der als Matchwinner Luis Meurer auserkor: „Er hat die Eckbälle und Freistöße zu allen drei Treffern serviert.“

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Soonwald/Simmern 1:0 (0:0). Noah Stoffel sorgte nach 62 Minuten für den Sieg des Tabellenführers gegen den SIM-Rivalen Soonwald, der als Zehnter weiter drei Punkte vor der Abstiegszone steht. 44 Punkte haben die Hunsrück-Mittelrheiner auf dem Konto, der Zweite Vulkaneifel Ettringen hat sieben Zähler, aber ein Spiel weniger.

JSG Mosel-Hunsrück – Rot-Weiss Koblenz II 0:3 (0:2). Die Mosel-Hunsrücker haben als Neunter jetzt vier Punkte Rückstand auf die Koblenzer Reserve als Achten, die kein Tor der Gastgeber auf dem Löfer Kunstrasen zuließen und selbst dreimal netzten.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – SV Rheinbreitbach 3:2 (1:1). Nach dem 2:6 beim Tabellenzweiten TuS Koblenz bezwang die U13 des JFV den Dritten Rheinbreitbach in Kastellaun und mischt als Fünfter mit einem Punkt Rückstand wieder um den „Bronzerang“ mit. Den frühen Rückstand glich JFV-Akteur Jona Reitz prompt aus. Nach der Pause besorgte U12-Torjäger Mattes Kilbinger das 2:1, ehe Leon Jarosz zehn Minuten vor Schluss auf 3:1 erhöhte. Mit einem Strafstoß verkürzte Rheinbreitbach tief in der Nachspielzeit auf 3:2, danach pfiff Schiedsrichter Marco Christmann direkt ab.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mosel-Hunsrück – SG Mülheim-Kärlich II 2:0 (1:0). Für Mosel-Hunsrück trafen Jakob Waldecker kurz vor der Pause und Mika Geisen kurz vor dem Abpfiff gegen den Vorletzten zum Sieg. Mosel-Hunsrück bleibt Tabellensechster.

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Rheinhöhen Urbar 5:2 (2:1). Nach der höchsten Saisonniederlage beim Vierten FC Plaidt (2:6) zeigte der Dritte JFV II in Kastellaun eine Reaktion und gewann gegen den Fünften aus dem „Koblenzer“ Urbar. Zwei Tore von Lucas Rieger führten zum 2:1-Pausenstand für den JFV II. Mit einem Doppelschlag direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Mattes Kilbinger und Henri Bongard auf 4:1. Urbar kam auf 2:4 heran, aber Lenni Lonsdorf besorgte mit dem 5:2 die Entscheidung.