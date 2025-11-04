JSG Edelstein: 2:8 beim Schlusslicht und zweimal Rot

Während die B-Junioren der JSG Edelstein Idar-Oberstein einen komplett gebrauchten Tag erwischten, feierten die D-Junioren der JSG einen Derbysieg gegen die JSG Hunsrücker Land. Deren Coach haderte mit Schiedsrichterentscheidungen.

Nichts zu holen gab es für die A- und B-Junioren-Teams aus dem Kreis Birkenfeld in den Fußball-Landesligen. Die C2-Junioren des SC Idar-Oberstein freuten sich dagegen über einen Heimsieg.

Spannend ging es im Derby der D-Junioren zu, das die JSG Edelstein Idar-Oberstein gegen die JSG Hunsrücker Land gewann.