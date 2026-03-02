Fußball-Bezirksliga
JSG BEN nimmt Tabellendritten den Wind aus den Segeln 
Jakob Hübel (rechts) brachte die JSG Aar gegen die U14 der Eisbachtaler nach Luca Thiels maßgerechter Flabke früh in Führung.
Andreas Hergenhahn

Der Startschuss in den überkreislichen Jugendfußball-Ligen fiel bei den heimischen C-Junioren, die sieben von neun möglichen Bezirksliga-Zählern ergatterten und um ein Haar sogar die volle Ausbeute eingefahren hätten.

Da sie in einer mit 16 Mannschaften bestückten Klasse zuhause sind, mussten die heimischen C-Junioren-Bezirksliga-Fußballer bereits am vergangenen Wochenende wieder ran.JSG Aar – U14 Eisbachtaler Sportfreunde 1:1 (1:1). Die mit nahezu vollständigem Kader angetretenen Kombinierten gingen gegen den ambitionierten jüngeren Jahrgang aus Nentershausen und Umgebung früh in Führung.

