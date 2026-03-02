Der Startschuss in den überkreislichen Jugendfußball-Ligen fiel bei den heimischen C-Junioren, die sieben von neun möglichen Bezirksliga-Zählern ergatterten und um ein Haar sogar die volle Ausbeute eingefahren hätten.
Da sie in einer mit 16 Mannschaften bestückten Klasse zuhause sind, mussten die heimischen C-Junioren-Bezirksliga-Fußballer bereits am vergangenen Wochenende wieder ran.JSG Aar – U14 Eisbachtaler Sportfreunde 1:1 (1:1). Die mit nahezu vollständigem Kader angetretenen Kombinierten gingen gegen den ambitionierten jüngeren Jahrgang aus Nentershausen und Umgebung früh in Führung.