3:1 gegen Eisbachtals Zweite JSG BEN gewinnt das Duell offensiv ausgerichteter Teams Stefan Nink 28.09.2026, 11:50 Uhr

i BEN-Keeper Luca Reibel musste im Spitzenspiel nur kurz nach Wiederbeginn hinter sich greifen und durfte sich letztlich über einen 3:1-Erfolg gegen Eisbachtals Zweitvertretng freuen. Andreas Hergenhahn

Bis auf die C-Junioren der JSG Rhein-Taunus waren am Wochenende nochmals alle überkreislich vertretenen Nachwuchsfußballer in der Bezirksliga gefragt.

Für das Highlight vor den Herbstferien sorgten die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau, die im Spitzenspiel der Eisbachtaler Zweitvertretung mit 3:1 das Nachsehen gaben und ihren Platz in der Spitzengruppe eindrucksvoll untermauerten. Die D-Jugendlichen der JSG Rhein-Taunus behielten unterdessen beim Kreisderby auf der Insel Silberau mit einem imposanten 11:0-Kantersieg die Oberhand und sitzen dem neuen Spitzenreiter TuS ...







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