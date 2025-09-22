Rhein-Lahn JSG Bad Ems-Nassau dreht nach 0:2 den Spieß noch um 22.09.2025, 13:47 Uhr

i Lahns Domenico Romano (weißes Trikot) kommt hier vor Katzenelnbogens Mael Grab an den Ball. Romanos Tor reichte seiner Mannschaft zum erneuten Derbysieg. Andreas Hergenhahn

Zu Derby-Spezialisten entwickeln sich die D-Junioren der JSG Lahn in der Fußball-Bezirksliga. Nach der JSG Aar gab das Team von Trainer Kai Schmalenbeck nun auch dem TuS KK am Lahnblick das Nachsehen.

Mit dem zweiten Derbysieg binnen acht Tagen haben sich die D-Jugendlichen der JSG Lahn in der Fußball-Bezirksliga Ost – wie auch die B-Junioren der JSG Mühlbachtal – auf den respektablen vierten Tabellenplatz verbessert. Bester überkreislicher Kreisvertreter bei der C-Jugend ist mittlerweile die JSG Bad Ems-Nassau, die nach 0:2-Rückstand gegen Oberbieber den Spieß noch umdrehte und ihr Konto ausglich.







Artikel teilen

Artikel teilen