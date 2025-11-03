Fußball-Bezirksliga JSG Aar stark: Luca Thiels trifft, Elias Busch räumt ab 03.11.2025, 12:15 Uhr

i Noah Helbach von der JSG Rhein-Taunus behauptet hier den Ball vor der Eisbachtalerin Ariana Orani, die mit Zweitspielrecht auch bei den Mädchen der Frankfurter Eintracht mitkickt. Andreas Hergenhahn

Während die C-Junioren der JSG Aar Spitzenreiter JSG WällerLand in Hahnstätten mit 6:1 deklassierten, mussten die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus in ihrem Spitzenspiel in Osterspai der U12 der Eisbachtaler Sportfreunde mit 0:2 den Vortritt lassen.

Während die C-Junioren der JSG Aar im Bezirksliga-Spitzenspiel die JSG WällerLand abservierten, mussten sich die D-Jugendlichen der JSG Rhein-Taunus dem jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler beugen.B-JuniorenJSG Mühlbachtal - JSG Siegtal/Heller 3:0 (2:0).







Artikel teilen

Artikel teilen