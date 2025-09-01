JSG Aar nutzt die Räume und nimmt drei Punkte mit

Zweites Spiel, zweiter Dreier: Die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus sind in der Fußball-Bezirksliga optimal aus den Startlöchern gekommen und haben Lunte gerochen.

Stattliche fünf Siege sprangen für die heimischen Nachwuchsfußballer unlängst in der Bezirksliga heraus. Der Grundstein für eine gute überkreisliche Saison ist gelegt. So kann’s aus Rhein-Lahn-Sicht weiter gehen.

B-Junioren

Spfr Eisbachtal II – JSG Mühlbachtal 1:3 (1:1). „Es war ein Spiel mit guter Zweikampfführung und voller Motivation. Unsere Jungs haben gezeigt, dass sie vorne mitspielen wollen“, freute sich JSG-Coach Anwar Zin nach dem Abpfiff in Nentershausen über den ersten Saisonsieg. Schiedsrichter: Dieter Wittelsberger. Tore: 0:1 Nico Rehse (18.), 1:1 Mikail Dayan (30.), 1:2 Lennart Gasteyer (60.), 1:3 Marcel Schönfeld (80.).

C-Junioren

JSG Rhein-Westerwald – JSG Bad Ems-Nassau 3:1 (2:0). Vom frühen Rückstand erholte sich der Gast gut. Jannek Giergiels Pfostentreffer verhinderte den frühen Anschluss (30.). In der Schlussphase baute die Elf von Alexej Neumann Druck auf und kam nach gelungener Kombination zum Ehrentreffer. „Der Gegner war stark“, so Neumann. Tore: 1:0 (6.), 2:0 (25.), 3:0 (47.), 3:1 Ayaz Basibüyük (67.).

JFV Oberwesterwald – JSG Aar 1:4 (1:1). In der ersten Halbzeit ließ sich der Gast in Elsoff gegen körperlich überlegene Einheimische zu oft auf Luftkämpfe und hohe Bälle ein. „Der Ausgleich vor der Pause war sehr wichtig, um mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit starten zu können“, so JSG-Trainer Sebastian Maaßen. „Spielerisch waren wir besser. Dem JFV ging sichtbar die Puste aus und wir nutzen effektiv die entstandenen Räume.“ Schiedsrichter: Thorsten Heep. Tore: 1:0 Emilian Christ (13.), 1:1 Jakob Hübel (35.+1), 1:2 Levi Trinker (56.), 1:3 Ali Jerbi (59.), 1:4 Levi Trinker (66.).

JSG Aar – JSG Neuwied 1:2 (1:2). Beide Mannschaften neutralisierten sich überwiegend im Mittelfeld. „Es wurden viele hohe Bälle gespielt“, so Maaßen. „Wir haben letztlich das Spiel mit einem Eigentor hergeschenkt und die Neuwieder so stark gemacht. Wir zeigten zu viel Respekt.“ Schiedsrichter: Bastian Hinc. Tore: 0:1 Arti Bayraktari (12.), 1:1 Justus Schick (31., Elfmeter), 1:2 Eigentor (33.).

JSG Lahn – Spvgg Wirges II 2:2 (1:2). „Nach der happigen Niederlage in Oberbieber konnten unsere Jungs Selbstvertrauen für die nächsten Spiele tanken. Die Mannschaft konnte immer wieder kleine Nadelstiche nach vorne setzen und hinten mit Einsatzwillen und Kampfgeist einen höheren Rückstand verhindern. Der Punkt ist verdient“, bilanzierte JSG-Trainer Frank Seelbach das Remis gegen die Rheinlandliga-Reserve aus Wirges. Schiedsrichter: Marius Bajorski. Tore: 0:1 Nico Ewald (2.), 1:1 Alexander Happel (4.), 1:2 Miguel Costa da Conceicao (39., Elfmeter), 2:2 Alexander Happel (56.).

JSG Bad Ems–Nassau – JFV Oberwesterwald 9:2 (4:1). Die JSG, die noch zweimal das Torgestänge traf, war in allen Belangen überlegen und gewann selbst in der Höhe verdient. Schiedsrichter: Mark Hofmann. Tore: 0:1 David Schatz (6.), 1:1 Jannek Giergiel (7.), 2:1 Etienne Mäurer (8.), 3:1 Nasim Al Hamidi (26.), 4:1 Etienne Mäurer (27.), 4:2 Ben Koloska (36.), 5:2 Jannek Giergiel (39.), 6:2 Roman Müller (55.), 7:2, 8:2 beide Leonard Müller (60., 61.), 9:2 Etienne Mäurer (70.+1). Gelb-Rote Karte: Nasim Al Hamidi (70., JSG).

D-Junioren

JSG Siegtal/Heller – JSG Rhein-Taunus 0:4 (0:2). Mit ei ner geschlossenen Mannschaftsleistung ließ der Gast in Kirchen von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. „Wir standen kompakt, waren zielstrebig und setzten die Vorgaben konsequent um“, so Rhein-Taunus-Co-Trainer Sven Schneider. Er hob Evgenij Klan hervor, der seine starke Leistung mit drei Treffern krönte. „Ein gelungener Auftritt, der nicht nur drei Punkte, sondern auchSelbstvertrauen bringt – ein schöner Start in die Saison.“Tore: 0:1 Leopold Zimmermann (14.), 0:2, 0:3, 0:4 alle Evgenij Klan (27., 45., 58.).

JFV Wolfstein II – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 5:1 (2:1). Die JFV-Reserve sei in Nauroth zwar besser gewesen, betonte TuS-Trainer Dennis Gronau. Doch Fortuna war nicht aufseiten der Gäste. Durch einen abgefälschten Schuss kassierten sie das 1:1, nutzten eigene Hochkaräter nicht und begünstigten Gegentore durch individuelle Fehler. „Die Partie war eigentlich nach 35 Minuten gelaufen“, so Gronau. Die TuS-Buben steckten aber nicht auf und taten alles, um das Resultat aufzuhübschen. „Der Gegner wird sicher unter den ersten Vier landen. Das Ergebnis ist aber zu hoch ausgefallen.“ Schiedsrichter: Torsten Reuber. Tore: 0:1 Sidnei Henry Rehbein (8.), 1:1 Paul Schmidt (12.), 2:1 Anton Schmidt (22.), 3:1 Luca Bese (35., Elfmeter), 4:1 Jannis Ermert (36.), 5:1 Joshua Meyerhof (43.).

JSG Aar – JFV Oberwesterwald 3:0 (2:0). Die Partie begann temporeich. „Durch konsequente Zweikämpfe im Mittelfeld und schnelle Angriffe über die Flügel haben wir den Gegner unter Druck gesetzt und münzten die Überlegenheit in Tore um“, berichtete JSG-Co-Trainer Benjamin Schulze. Die Abwehr der Einheimischen um Torhüter Arik Schön stand wie eine Mauer. Schiedsrichter: Cavit Ünver. Tore: 1:0 Marlon Steininger (3.), 2:0 Emil Aurelius Schulze (4.), 3:0 Marlon Steininger (40., Strafstoß).

VfL Oberbieber – JSG Lahn 2:0 (0:0). „Unsere Jungs haben kämpferisch alles reingehauen. Am Ende gingen uns die Kräfte ein wenig aus und wir verloren durch zwei recht späte Gegentore. Oberbieber hat aber verdient gewonnen“, so Lahn-Trainer Kai Schmalenbeck nach dem Gastspiel am Aubach. Tore: 1:0 (37.), 2:0 (49.).