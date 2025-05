Das Gros der überkreislich vertretenen Nachwuchsfußballer war bereits im Einsatz. Das Kreisderby zwischen den D-Junioren der JSG Aar und der JSG Rhein-Taunus steigt an diesem Dienstag, 18 Uhr, auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten.

Ebenso überraschende wie respektable Punktgewinne gegen Topteams der Bezirksliga verbuchten die A-Junioren der JSG Mühlbachtal sowie die B-Jugendlichen der JSG Birlenbach. Die C-Junioren der JSG Aar ließen sich von der überaus robusten Reserve des VfL Hamm nicht den Schneid abkaufen. Für ein Rhein-Lahn-Trio war bei den Reserven der Eisbachtaler Sportfreunde und der Spvgg Wirges nichts zu holen.

A-JuniorenJSG Mühlbachtal – JSG Laubachtal/​Rengsdorf 0:0. Die Gäste verbuchten zwar mehr Ballbesitz, doch die Taktik der Mühlbachtaler, den Tabellenzweiten kommen zu lassen und aus einer gestaffelten Abwehr auf Konter zu setzen, ging auf. So bot sich dem agilen Adrian Shabani sogar zweimal in der Mitte der ersten Halbzeit die Gelegenheit zur Führung, er scheiterte aber jeweils am Torwart der Laubachtaler.

Auch in der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Gastgeber ließen kaum Chancen des Gegners zu. Einzig bei einem Eckball, als ein Kopfball vom Gegner an der Torgestänge landete und nach einer starken Parade von Torhüter Jonah Heidecker, wackelte das Remis. „Wir konnten dann aber das Spiel offen gestalten und vergaben mehrere gute Chancen“, so Betreuer Klaus Hendlinger. „Alles in allem eine geschlossene und kämpferische Mannschaftsleistung. Mit etwas mehr Glück wäre sogar ein Sieg nicht ganz unverdient gewesen.“

„Wir waren ab der ersten Sekunde extrem giftig in den Zweikämpfen und haben um jeden Ball gefightet.“

Alexander Paukschta, Co-Trainer der JSG Birlenbach, war nach dem 2:2 gegen die JSG Erpel hochzufrieden mit Auftritt und Ertrag.

B-Junioren

JSG Birlenbach – JSG Erpel 2:2 (1:1). Alexander Paukschta, Co-Trainer der einheimischen JSG, war nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Philipp Renger in Eppenrod hochzufrieden mit Auftritt und Ertrag. „Gegen das vermutlich formstärkste Team der Liga hätte uns sicher im Vorfeld kaum jemand etwas zugetraut. Wir waren ab der ersten Sekunde extrem giftig in den Zweikämpfen und haben um jeden Ball gefightet, sodass wir verdientermaßen etwas Zählbares bei uns behalten konnten.“ Torfolge: 1:0 Enes Aslan (1.), 1:1 Finlay Jesumann (26.), 1:2 Lewin Doll (48.), 2:2 Justin Hofmann (68.).

Spvgg EGC Wirges II – JSG Mühlbachtal 4:1 (2:0). Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gastgebern, die per Doppelschlag ein 2:0 vorlegten. Danach fand sich die JSG besser zurecht. Bei Luke Müllers Knaller stand die Latte im Weg (32.). Der späte Anschlusstreffer setzte kurz noch mal Kräfte bei den Jungs vom Blauen Ländchen frei, allerdings entschieden die Gastgeber die Partie mit zwei Kontern in der Nachspielzeit. „Für unseren kleinen Kader war es das vierte Spiel in zehn Tagen. Wir haben zuletzt den Glauben an die eigenen Stärken zurückgewonnen, wurden im Pokal dafür belohnt und auch heute wäre ein Punkt möglich gewesen“, so JSG-Trainer Patrik Klos. Torfolge: 1:0 Linus Gutberlet (7.), 2:0 Alan Wagner (10.), 2:1 Jonas Schmidt (76.), 3:1 Manuel Alexan Stephan (80.), 4:1 Alan Wagner (80.+2).

JSG Lahn – SSV Heimbach-Weis. Mit den drei kampflosen Punkten festigte das Team aus Diez und Umgebung den starken sechsten Tabellenplatz.

C-JugendSpvgg EGC Wirges II – JSG Lahn 4:1 (2:1). „In keiner Phase des Spiels konnten wir den Wirgeser Mittelstürmer stellen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Offensivbemühungen weitgehend eingestellt und waren so weit von einem Remis entfernt“, bilanzierte JSG-Betreuer Matthias Löhn. Torfolge: 1:0 Shaip Krasniqi (11.), 1:1 Dominik Paul Becker (15.), 2:1 Inacio Xavier Teixeira (25.), 3:1 Shaip Krasniqi (59.), 4:1 Inacio Xavier Teixeira (59.).

Schiedsrichter Lennart Zwanziger hat sehr viel zu tun

JSG Aar – VfL Hamm II 3:1 (1:1). Nach dem 1:1 in Daaden beim JFV Wolfstein II (Oliver Brand besorgte dabei für die JSG Aar den Ausgleich) wies die JSG auch die Hammer Reserve in die Schranken und bleibt im Rennen um Platz vier. „Der VfL hielt mit körperlicher Robustheit dagegen und konzentrierte sich primär auf eine Unterbrechung unseres Spielflusses“, so JSG-Trainer Sebastian Maaßen. Schiedsrichter Lennart Zwanziger hatte viel zu tun und sprach zahlreiche Ermahnungen, gelbe Karten und Zeitstrafen aus. Nachdem Giuseppe Tuttobene einen Strafstoß nicht hatte verwandeln können, kam die JSG vor dem Pausenpfiff doch noch zum Ausgleich. Durchgang zwei stand weiter ganz im Zeichen der Einheimischen, die sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließen und sich den Dreier verdienten. Torfolge: 0:1 Muhamed Berisha (22.), 1:1 Leon Fabrice Hennemann (35.+4), 2:1 Justus Schick (38.), 3:1 Nico Zimmermann (67.).

Spfr Eisbachtal II – JSG Mühlbachtal 14:0 (7:0). „Wir hatten keine Chance und waren viel zu passiv. Die Eisbachtaler sind jedoch nicht der Gegner, gegen den wir unsere Punkte holen müssen“, hakte JSG-Trainer Nico Haxel das Debakel beim designierten Staffelsieger in Nentershausen schnell ab. Torfolge: 1:0, 2:0 beide David Komorek (12., 14.), 3:0, 4.0, 5:0 alle Niko Athansios Togrouzidis (14., 20., 22.), 6:0 Philipp Weißer (28.), 7:0, 8:0 beide Erijan-Meta Krasniqi (38., 39.), 9:0 Niko Athansios Togrouzidis (39.), 10:0 Diego Carrozzo (42.), 11:0 Brisan gergert (60.), 12:0 Elias Amilio Beltran y Ortiz (62.), 13:0 Elias Löw (64.), 14:0 Erijan-Meta Krasniqi (68., Elfmeter).

D-JugendJSG Aar – JSG Rhein-Taunus. Das Kreisderby steigt erst am Dienstag, 6. Mai, 18 Uhr, auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten. Die Gastgeber können mit einem Dreier nach Punkten zu den Kombinierten vom Mittelrhein und den Taunushöhen aufschließen und den nächsten Schritt Richtung Klassenverbleib gehen. Der JSG Rhein-Taunus bietet sich indessen die Gelegenheit, sich von der Gefahrenzone vorentscheidend abzusetzen.