Fußball-Bezirksliga:
JSG Aar fehlt Willensstärke und Durchsetzungsvermögen
Jan Luca Schmidt (blaues Trikot, hier gegen Eisbachtals Jan Wimmershoff), kehrte mit leeren Händen von der weitesten Auswärtsfahrt der Runde aus Weyerbusch an die Aar zurück.
Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Bevor die Kick-Utensilien fürs erste weggepackt werden, waren die C-Junioren in der mit 16 Mannschaften bestückten Fußball-Bezirksliga nochmals gefordert. Die JSG Aar und die JSG Bad Ems-Nassau müssen am Samstag im Kreis-Derby sogar nochmals ran.

Während die C-Junioren-Fußballer der JSG Lahn in der Bezirksliga das Duell der Abstiegskandidaten gegen den Tabellenletzten JSG Wisserland deutlich für sich entschieden, gingen die Lokalrivalen der JSG Bad Ems-Nassau und der JSG Aar gegen stark einzustufende Kontrahenten leer aus.

