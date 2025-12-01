JSG Aar fehlt Willensstärke und Durchsetzungsvermögen

Bevor die Kick-Utensilien fürs erste weggepackt werden, waren die C-Junioren in der mit 16 Mannschaften bestückten Fußball-Bezirksliga nochmals gefordert. Die JSG Aar und die JSG Bad Ems-Nassau müssen am Samstag im Kreis-Derby sogar nochmals ran.
Während die C-Junioren-Fußballer der JSG Lahn in der Bezirksliga das Duell der Abstiegskandidaten gegen den Tabellenletzten JSG Wisserland deutlich für sich entschieden, gingen die Lokalrivalen der JSG Bad Ems-Nassau und der JSG Aar gegen stark einzustufende Kontrahenten leer aus.