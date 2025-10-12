TSV siegt überraschend Joyce Nynkeu lässt die Degenia jubeln 12.10.2025, 13:38 Uhr

Symbolbild

Mit einer faustdicken Überraschung wartete der TSV Degenia Bad Kreuznach auf. Als Underdog bezwang das Team im Moebus-Sportpark den bis dato unbesiegten Tabellenzweiten. Grund zum Jubeln gab es auch bei der JSG Nahe-Glan.

Ein Überraschungssieg gelang den D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach, was ihren zweiten Erfolg in der Fußball-Verbandsliga umso bedeutender macht. In die Kategorie Pflichtsieg fiel dagegen der Heim-Dreier der JSG Nahe-Glan.C-Junioren, JSG Nahe-Glan – JSG Heltersberg 5:3 (3:1).







