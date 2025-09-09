Der Blick auf das Wochenendgeschehen bei den überkreislich spielenden Nachwuchsfußballmannschaften aus der COC-Region.

So lief das Wochenende für die besten Nachwuchsmannschaften aus der COC-Region:

A-Junioren-Rheinlandliga

JSG Untermosel Kobern-Gondorf – JFV Vulkaneifel 8:1 (1:0). Am Ende wurde es ein Schützenfest für Untermosel in Winningen. Vulkaneifel gelang durch Maximilian Schmitz nur der Ehrentreffer zum 1:7 und bleibt weiter ohne Punkt.

TuS Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 8:0 (5:0). Nach der Klatsche beim Tabellenführer steht der JFV nach drei Spielen mit null Punkten und 0:19 Toren am Tabellenende.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Schieferland – JSG Cochem 4:2 (2:0). Im Derby in Hambuch brachten Colin Hoffmann (15.) und Colin Kraus (25.) den JFV 2:0 in Front. Cochem kam durch Laurin Grünewald zurück (62.), aber Joker Lennart Rodenkirch sorgte mit einem Doppelpack binnen einer Minute für die Entscheidung (81./82.). Safwan Shafiq machte für Cochem das 4:2. „In einem hartem, aber nie unfairen Spiel, haben wir uns mehr als verdient die drei Punkte gesichert“, sagte JFV-Trainer Axel Darscheid. Sein Team ist nun Tabellenzweiter, Cochem Achter.

B-Junioren-Rheinlandliga

JSG Hochwald Saarburg – JFV Schieferland 5:3 (1:1). Bis zur 69. Minute stand es 2:2, dann markierten die Saarburger drei Tore binnen sechs Minuten und zogen unaufhaltsam auf 5:2 davon. Clemens Hammes markierte mit dem Abpfiff das 3:5 aus Schieferland-Sicht. Für das 1:1 und die zwischenzeitliche 2:1-Führung nach 58 Minuten hatte Johannes Jung gesorgt. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel bis zur Schlussphase, hintenraus fehlte auch etwas die Kraft“, sagte JFV-Coach Martin Jächel. Schieferland ist nun Tabellenelfter.

JFV Rhein-Hunsrück – Sportfreunde Eisbachtal 2:0 (1:0). Der JFV klettert weiter in der Tabelle, ist nun Vierter und hat als einzige Mannschaft neben Tabellenführer TuS Koblenz II nach dem vierten Spieltag noch nicht verloren. Gegen Eisbachtal gab es in Kirchberg einen verdienten Sieg. Damian Grätz köpfte nach 40 Minuten das 1:0, Anton Stemann markierte nach 66 Minuten den Treffer zum Endstand.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Untermosel Kobern-Gondorf – JSG Cochem 5:4 (2:2). Erster Sieg für Untermosel, Cochem verlor dagegen auch das dritte Spiel. Schnell führten die Gäste durch einen Doppelpack von Adham El-Rashidy mit 2:0, aber Untermosel glich noch vor der Pause aus und lag nach 54 Minuten dann sogar 4:2 vorne. Ali Moradi verkürzte für Cochem, aber Untermosel machte das vorentscheidende 5:3. Mit dem Abpfiff erzielte Noah Oberkirch für Cochem das 5:4.

JSG Vulkaneifel Kottenheim – JSG Bremm 3:1 (0:1). Nach einem Treffer von Noah Altenweg lag Bremm bis zur 49. Minute in Führung, doch dann drehten die Kottenheimer mit drei Toren am Stück das Match. Für Bremm (nun Fünfter) war es im dritten Spiel die erste Niederlage.

C-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – Sportfreunde Eisbachtal 1:9 (0:2). Debakel für Schieferland in Müllenbach: Gast Eisbachtal war mehrere Nummern zu groß, Emil Johann markierte für den JFV das zwischenzeitliche 1:4. Schieferland rutschte auf den drittletzten Tabellenrang 14 ab.

FSV Trier-Tarforst – JFV Rhein-Hunsrück 5:1 (1:0). Der JFV steht mit null Punkten zusammen mit dem VfL Hamm ganz unten in der Tabelle – und das bei fünf Absteigern in der 16-köpfigen Rheinlandliga. Eigentlich sollte in Tarforst beim bis dato ebenfalls punktlosen FSV die Wende her, aber am Ende stand die nächste herbe Klatsche. Moritz Wagner hatte per Elfmeter für den JFV kurz nach der Pause zum 1:1 ausgeglichen.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Augst/Immendorf – JFV Rhein-Hunsrück II 3:0 (3:0). Wie die JFV-Erste steht auch die JFV-Zweite ohne Punkte ganz unten. Augst hatte in Niederberg schon zur Pause alle Tore erzielt.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – SSV Heimbach-Weis 2:0 (1:0). Julian Jäger per verwandelten Handelfmeter und Luca Gontschar mit einem Abstauber sorgten in Kaisersesch für den ersten Schieferland-Saisonsieg. Trainer Christoph Bober meinte: „Am Ende ein verdienter Sieg für uns, da der Wille zu gewinnen stets größer war und in den entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen wurden.“

JFV Rhein-Hunsrück – SV Rheinbreitbach 3:1 (3:0). Der JFV führt weiter mit makelloser Bilanz zusammen mit TuS Koblenz und der Spvgg Trier das Verbandsoberhaus an. Gegen Rheinbreitbach war die Partie nach Toren von Henri Bongard, Noah Miedreich und Mattes Kilbinger bereits zur Pause beim 3:0 entschieden. Rheinbreitbach gelang fünf Minuten vor Schluss das 3:1.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC – JFV Rhein-Hunsrück II 4:0 (3:0). Beim Tabellenführer Ahrweiler hatte die U12 des JFV das Nachsehen und hat nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt nun die Rote Laterne inne.