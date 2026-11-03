Nur 1:1 bei Schaumberg-Prims JFV Wolfstein trauert zwei verlorenen Punkten nach Marco Rosbach 03.11.2026, 10:15 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg haben die Chance verpasst, dem JFG Schaumberg-Prims im Tabellenkeller der Fußball-Regionalliga auf die Pelle zu rücken. Nicht im Einsatz waren die Eisbachtaler C-Junioren aufgrund massiver Verletzungssorgen.

Nur eines der beiden Regionalliga-Teams aus dem Westerwald war am Wochenende im Einsatz. Während es für die A-Junioren-Fußballer des JFV Wolfstein Ww/Sieg ins Primstal ging, waren die C-Junioren der Spfr Eisbachtal froh, dass ihre Partie beim 1. FSV Mainz 05 auf Dienstag, 1.







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