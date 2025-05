Nach der B-Junioren mussten nun die Bremmer A-Junioren ihre Partie wegen Personalmangels absagen, die Punkte gehen an den Gegner FV Rübenach in der Bezirksliga Mitte. Der Blick auf die Partien der Teams aus der Cochemer Region, die stattgefunden haben:

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – Ahrweiler BC 6:1 (3:1). Die Vulkaneifeler haben den Schwung aus dem überragenden Erreichen des Rheinlandpokalfinals „dahoam“ am Donnerstag, 29. Mai, 12 Uhr, in Gillenfeld auch mit ins Heimspiel gegen den ABC genommen und den Neunten klar besiegt. Durch das 2:3 von Trier-Tarforst gegen Schweich kletterte der JFV auf den zweiten Platz und steht fünf Punkte hinter Andernach (4:2 gegen Metternich). Die Tore für Vulkaneifel erzielten Tim Schommers (2), Henrik Sausen, Finn Schmitz, Tom Hoff und Fynn Kläs.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Cochem – FC Plaidt 1:2 (1:0). Gegen den oberen Tabellennachbarn verlor Cochem nach 1:0-Führung von Max Diederichs knapp. Dadurch haben die Plaidter nun zehn Punkte mehr und haben sich den Rang hinter dem Spitzenduo Untermosel und Kastellauner Land gesichert. Cochem hat drei Punkte Vorsprung auf den Fünften Rübenach, der aber bald die Punkte aus der Bremmer Absage bekommen dürfte.

JFV Schieferland – Rot-Weiss Koblenz II 1:5 (1:3). Deftige Niederlage für den Siebten in Hambuch gegen den Viertletzten, der noch gegen den Abstieg kämpft und sich mit dem Sieg die Chance auf den Klassenverbleib erhielt. Für Schieferland markierte Colin Kraus mit dem Pausenpfiff den Ehrentreffer zum 1:3.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:4 (0:2). Der Sechste Bremm verlor gegen den Zweiten, der mit nun 55 Zählern bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer Schieferland (1:1 in Metternich) herangerückt ist. Die Hunsrück-Mittelrheiner ließen nichts groß anbrennen und führten nach einer guten Stunde mit 4:0 durch Treffer von Jan Kasemir (2, er steht nun bei 37 Saisontoren), Amir Amiri und Fabian Löw, für die Bremmer gelang Michel Konzen das Tor zum Endstand.

FC Metternich – JFV Schieferland 1:1 (0:0). In der zweiten Minute der Nachspielzeit kassierte Schieferland das 1:1 im Duell Spitzenreiter beim Dritten. Dieser Ausgleich tat zwar weh, aber er könnte dennoch wichtig sein, da der Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen auf den Zweiten Hunsrück-Mittelrhein wie erwähnt zwei Zähler beträgt. Schieferland, für das Damian Baun in Metternich das 1:0 erzielte, muss noch zu Mülheim-Kärlich II (Zehnter) und zu Untermosel (Siebter).

JSG Mastershausen/Blankenrath/Peterswald-Löffelscheid/Strimmig – JSG Rheinhöhen Urbar 2:5 (0:1). Dass es für die Gäste aus dem Koblenzer Stadtteil noch um den Klassenerhalt geht und für die Gastgeber nicht mehr so, merkte man in Peterswald, denn nach 63 Minuten stand es für den Viertletzten bereits 4:0, Marc Reisberger und Marvin Maßmann verkürzten, aber mit dem 5:2 war der Deckel endgültig drauf.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Schieferland – Ahrweiler BC 3:3 (2:2). Am letzten Spieltag der Meisterstaffel erspielte sich Schlusslicht Schieferland von Anfang sehr gute Torchancen und ging durch Livian Altmann in Führung. Der Siebte Ahrweiler drehte die Partie zunächst, bevor Robin Rieder für Schieferland ausglich. In der zweiten Hälfte war erst wieder Ahrweiler mit dem 3:2 dran, bevor Altmann mit seinem zweiten Treffer in der letzten Sekunde das 3:3 erzielte. „Ein sehr gerechtes Unentschieden mit ein wenig Vorteilen auf unserer Seite, aber so haben wir einen sehr versöhnlichen Saisonabschluss geschaffen“, sagte JFV-Coach Sascha Knoff, den es nach der Runde nach drei Jahren bei Schieferland zur U16 der TuS Koblenz verschlägt.

JFV Rhein-Hunsrück – TuS Koblenz II 6:0 (5:0). In seinem vorletzten Spiel und letzten Heimspiel festigte der JFV seinen sechsten Platz, drei Tore machte der starke Felix Boch. Luis Meurer, Marcel Leimkühler und Moritz Wagner hießen die anderen Torschützen auf dem Simmerner Kunstrasen. Die Gäste sind Vorletzter in der Zehnerstaffel.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Dauner Land – JSG Bremm 0:2 (0:2). Beim Drittletzten festigten die Bremmer ihren zweiten Rang mit nun 53 Punkten, der Vorsprung auf Ehrang auf Platz drei beträgt weiter vier Punkte, für Dauner Land dürfte der Abstieg nun schwer zu vermeiden sein. Florian Witter und Finn Van Heiden trafen für die Gäste.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – JFV Rhein-Hunsrück 3:5 (1:3). Das Duell der beiden besten D-Jugendmannschaften im Kreis Hunsrück/Mosel ging in Kaisersesch an die Gäste. Henry Rüttinger und Henri Bongard brachten den JFV Rhein-Hunsrück schnell mit 2:0 in Führung, Florian Speich verkürzte, doch Jona Reitz gelang mit dem Pausenpfiff das 3:1. Noah Lesniak erhöhte auf 4:1, Matthias Patschula konterte mit dem 2:4, ehe noch zwei Tore in der Nachspielzeit fielen. Jona Reitz machte das 5:2, ehe Julian Jäger aus Schieferland-Sicht den 3:5-Endstand besorgte. Rhein-Hunsrück bleibt Vierter, Schieferland Achter. „Trotz einer kämpferisch starken Leistung und viel Moral mussten wir uns dem effizienteren Team Rhein-Hunsrück geschlagen geben“, sagte Schieferlands Trainer Christoph Bober.