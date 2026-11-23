Null Absteiger in Regionalliga JFV verliert das Kellerduell im Saarland mit 1:3 Michael Bongard 23.11.2026, 16:28 Uhr

i Symbolfoto Fredrik von Erichsen. picture alliance/dpa

Der JFV Rhein-Hunsrück geht nach dem 1:3 bei Konkurrent Schaumberg-Prims als Tabellenletzter in die Rückrunde der B-Jugend-Regionalliga. Konsequenzen wird das wohl keine haben, denn in dieser Saison wird es ziemlich sicher keine Absteiger geben.

Der JFV Rhein-Hunsrück ist das neue Schlusslicht in der B-Jugendfußball-Regionalliga Südwest: Am 13. und letzten Spieltag der Hinrunde verlor der JFV das Kellerduell im saarländischen Hasborn mit 1:3 (1:2) bei der JFG Schaumberg-Prims. Die Saarländer (jetzt sechs Punkte) reichten die Rote Laterne weiter an die Rhein-Hunsrücker (weiter ohne Sieg und nur mit drei Zählern), die auch als Tabellenletzter wohl nicht absteigen können.







Artikel teilen

Artikel teilen