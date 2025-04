Die B-Junioren des JFV Schieferland bleiben auf Kurs Rheinlandliga. Mit einem 5:0 in Remagen festigten sie ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte. Es war einer von drei Siegen bei den besten Jugendfußballer der COC-Region.

Zwei Siege des JFV Schieferland, einer für die JSG Bremm – mehr Dreier gab es nicht in neun Spielen für die Klubs aus der Cochemer Region.

A-Junioren-Rheinlandliga

TuS Mosella Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (1:1). Was dieser Punkt in der Endabrechnung noch wert sein wird, muss man abwarten, auf jeden Fall bleibt der JFV über dem Strich mit einem Zähler Vorsprung vor der JSG Trier-Süd (am letzten Spieltag zu Gast in Kirchberg beim JFV) auf dem ersten Abstiegsrang. Die Trierer bezwangen Mülheim-Kärlich ihrerseits mit 2:0, auch die JSG Mittelrhein als Drittletzter hat noch Chancen mit drei Punkten weniger als der JFV, der allerdings zwei Spiele mehr als Trier-Süd und eins als Mittelrhein hat. Beim Sechsten Schweich drehten die Rhein-Hunsrücker einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 durch Tore von Louis Wilki und Norbert Loch, aber neun Minuten vor Schluss zerplatzte der Traum von einem Dreier.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

BSC Güls – JSG Bremm 4:2 (4:0). Abgestiegen sind die Bremmer noch nicht, aber die Chancen nach der Niederlage beim Letzten Güls sind nur noch minimal. Zumal die Gülser vorher mit vier Punkten am Ende standen, nun sind sie bis auf drei Zähler an Bremm dran. Mit 0:4 lagen die Moselaner schon zur Hälfte zurück, in der zweiten Hälfte rappelten sie sich auf und trafen zumindest zweimal durch einen Doppelpack von Luca Mertens.

JSG Augst – JSG Cochem 2:2 (1:0). Auf dem Kunstrasen in Simmern (Westerwald) holte Cochem einen Punkt bei den noch abstiegsgefährdeten Augstern, die einen Platz über dem Strich stehen mit drei Punkten Vorsprung. Cochem hat als Vierter mit weiter zehn Punkten mehr als die Gastgeber keine Sorgen mehr, es wird wohl am Ende Rang vier bleiben. Simran Singh glich für Cochem die Pausenführung der Gastgeber aus, Augst ging wieder in Führung, bevor Max Diederichs mit seinem 23. Saisontor in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Remagen – JFV Schieferland 0:5 (0:3). Der JFV marschiert weiter Richtung Rheinlandliga-Aufstieg, der Dreier beim Vorletzten Remagen lässt den Vorsprung auf den Zweiten JSG Hunsrück-Mittelrhein (am Dienstag um 19.30 Uhr daheim gegen den Dritten Metternich) bei drei Punkten bleiben – bei einem Spiel weniger. In Remagen verteilten sich die Tore auf fünf Akteure: Alexander Bons, Johannes Jung per Elfmeter, Clemens Hammes, Ben Rings und Finn Bleidt trafen. „Das Spiel war sehr einseitig und eine konzentrierte Leistung von meiner Mannschaft“, sagte JFV-Coach Mike Hammes. Schieferland hat nun vier Heimspiele in Folge, das erste am Dienstag (19 Uhr) in Müllenbach gegen Masstershausen.

JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid – JSG Bremm 3:3 (1:2). In Mittelstrimmig sah der Vierte Bremm lange wie der Sieger aus, aber der Neunte Mastershausen ließ nie nach und holte noch einen Punkt. Leon Treis hatte Bremm in Führung gebracht, nach dem Ausgleich von Marc Reisberger war wieder Treis an der Reihe zum 2:1, Collin Croeff erhöhte auf 3:1. Reisberger ließ sich aber nicht lumpen und traf ebenfalls zum zweiten Mal, bevor Maximilian Spitzer fünf Minuten vor dem Ende das 3:3 erzielte.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – VfL Hamm 0:7 (0:5). Der JFV hatte keine Chance gegen den Tabellenzweiten Hamm, der acht Punkte hinter Spitzenreiter Eintracht Trier II liegt. Die Rhein-Hunsrücker sind Sechster mit 18 Zählern. „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt gegen den Aufstiegsaspiranten, die gute Leistung vom Hinspiel konnten wir nicht wiederholen“, sagte JFV-Coach Michael Schwegel. In Hamm hieß es 2:2 Mitte März.

JFV Schieferland – Rot-Weiss Koblenz 3:3 (3:1). Unentschieden im Kellerduell der Meisterstaffel zwischen dem Letzten Schieferland und dem Achten Rot-Weiss. Der JFV von Trainer Sascha Knoff, der kommende Saison als Coach zur U16 der TuS Koblenz wechselt, lag schon mit 3:0 durch Tim Hüttenes, Daniel Schmitt und Livian Altmann vorne, ließ sich aber noch drei Gegentore in Müllenbach einschenken.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – JSG Westeifel 4:0 (3:0). Klare Sache für den Zweiten Bremm gegen Schlusslicht Westeifel, die Gastgeber halten damit den Dritten Ehrang mit drei Punkten auf Abstand, Erster ist ganz souverän Schweich. Petar Sapina traf doppelt, Jona Braun und Nan’Houle Christ Kouadio je einmal.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Wolfstein – JFV Schieferland 0:2 (0:1). Schieferland machte mit dem Auswärtssieg die 31 Punkte voll und kletterte auf Platz sieben, Wolfstein bleibt mit 23 Punkten Neunter. Julian Jäger und Florian Speich per Strafstoß schossen die Tore für das Team von Christoph Bober, der sagte: „Ein verdienter Auswärtssieg, wir haben mit konsequenter Spielweise und hoher Einsatzbereitschaft überzeugt.