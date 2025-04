Sieg, Remis, Niederlage: Beim JFV Rhein-Hunsrück war am vergangenen Spieltag alles dabei. Die JSG Hunsrück-Mittelrein fuhr einen hohen Sieg ein, während die JSG Soonwald eine deutliche Abfuhr kassierte, die JSG Mastershausen kam in Bremm noch zu einem Unentschieden.

A-Junioren-Rheinlandliga

TuS Mosella Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (1:1). Was dieser Punkt in der Endabrechnung noch wert sein wird, muss man abwarten, auf jeden Fall bleibt der JFV über dem Strich mit einem Zähler Vorsprung vor der JSG Trier-Süd (am letzten Spieltag zu Gast in Kirchberg beim JFV) auf dem ersten Abstiegsrang. Die Trierer bezwangen Mülheim-Kärlich ihrerseits mit 2:0, auch die JSG Mittelrhein als Drittletzter hat noch Chancen mit drei Punkten weniger als der JFV, der allerdings zwei Spiele mehr als Trier-Süd und eins als Mittelrhein hat. Beim Sechsten Schweich drehten die Rhein-Hunsrücker einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 durch Tore von Louis Wilki und Norbert Loch, aber neun Minuten vor Schluss zerplatzte der Traum von einem Dreier.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid – JSG Bremm 3:3 (1:2). In Mittelstrimmig sah der Vierte Bremm lange wie der Sieger aus, aber der Neunte Mastershausen ließ nie nach und holte noch einen Punkt. Leon Treis hatte Bremm in Führung gebracht, nach dem Ausgleich von Marc Reisberger war wieder Treis an der Reihe zum 2:1, Collin Croeff erhöhte auf 3:1. Reisberger ließ sich aber nicht lumpen und traf ebenfalls zum zweiten Mal, bevor Maximilian Spitzer fünf Minuten vor dem Ende das 3:3 erzielte.

C-Jugend-Rheinlandliga, Meisterrunde

JFV Rhein-Hunsrück – VfL Hamm 0:7 (0:5). Der JFV hatte keine Chance gegen den Tabellenzweiten Hamm, der acht Punkte hinter Spitzenreiter Eintracht Trier II liegt. Die Rhein-Hunsrücker sind Sechster mit 18 Zählern. „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt gegen den Aufstiegsaspiranten, die gute Leistung vom Hinspiel konnten wir nicht wiederholen“, sagte JFV-Coach Michael Schwegel. In Hamm hieß es 2:2 Mitte März.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

SG Mülheim-Kärlich II – SG Soonwald/Simmern 7:1 (3:1). Beim Tabellendritten Mülheim-Kärlich II glich Soonwalds Torjäger Ivan Raichev drei Minuten vor der Pause zum 1:1 aus, aber in den verbleibenden Minuten bis zum Kabinengang zog Mülheim-Kärlich II mit einem Doppel-Gegenschlag auf 3:1 davon. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste dann unter die Räder, die Soonwälder haben aber weiter drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

VfR Koblenz – JSG Hunsrück-Mittelrhein 0:5 (0:2). Die JSG ist weiter klar auf Kurs Rheinlandliga: Beim Viertletzten auf der Karthause wurde ein deutlicher Sieg durch Tore von Moriz Müller (3, mittlerweile 25 Saisontreffer), Luis Wetzlar und Till Böhm eingefahren. In der Tabelle bedeutet das weiter fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Metternich II, der aber nur aufstiegsberechtigt wäre, wenn die eigene Erste aus der Rheinlandliga absteigen würde, wonach es derzeit nicht aussieht.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

TuS Koblenz II – JFV Rhein-Hunsrück II 2:4 (2:3). Der Tabellenzweite JFV II gewann das Spitzenspiel beim Tabellenführer auf dem Oberwerth und verkürzte vier Spieltage vor Saisonende den Rückstand auf vier Punkte. Bereits nach 16 Minuten hatten die Gäste durch Treffer von Henri Bongard, Mattes Kilbinger und Lenni Lonsdorf mit 3:0 geführt, die TuS Koblenz II verkürzte aber noch vor der Pause auf 2:3. Kilbinger mit seinem 20. Saisontor sorgte Mitte der zweiten Hälfte für das 2:4 und die Entscheidung. Der JFV II hat am Mittwoch um 19 Uhr in Kastellaun ein weiteres interessantes Spiel: Im Rheinlandpokal-Achtelfinale geht es gegen den Rheinlandliga-Fünften Rheinbreitbach. Auch noch im Wettbewerb ist die JSG Sohren (Tabellenführer Leistungsklasse), die am Mittwoch um 18 Uhr den Rheinlandliga-Zweiten TuS Koblenz zu Gast hat.