1:1 beim SC Idar-Oberstein JFV Rhein-Hunsrück hat den ersten Sieg vor Augen Michael Bongard 26.10.2026, 17:30 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück um (von links) Marcel Leimkühler, Hannes Mohr und Leon Scherer hatte den ersten Sieg in Idar-Oberstein dicht vor Augen, kassierte aber in der Schlussminute noch den 1:1-Ausgleich. Christian Kiefer

Wenige Augenblicke haben dem JFV Rhein-Hunsrück gefehlt, dann wäre der erste Sieg in der B-Jugend-Regionalliga gelungen. Aber der SC Idar-Oberstein machte mit dem späten 1:1-Ausgleich dem JFV noch einen Strich durch die Rechnung.

Die Enttäuschung ist beim JFV Rhein-Hunsrück direkt nach Abpfiff groß gewesen: Am neunten Spieltag der B-Jugendfußball-Regionalliga Südwest war das Team von Jannik Huber dem langersehnten ersten Saisonsieg ganz nah. Bis zur letzten Minute führte der JFV beim SC Idar-Oberstein mit 1:0, aber dann kam der SC im heimischen Haag noch zum Ausgleich.







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