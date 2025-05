Der JFV Rhein-Hunsrück hat mit seinen C- und D-Junioren drei Siege in drei Spielen eingefahren, einen ganz wichtigen Dreier holten auch die C-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein.

Der Blick auf die Partien der besten überkreislichen Jugendfußballteams. Die JSG Kastellauner Land dürfte als Zweiter der A-Junioren-Bezirksliga Mitte die Punkte frei Haus geliefert bekommen, denn der Tabellenletzte BSC Güls trat nicht an.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Untermosel – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:0 (2:0). Nichts zu bestellen hatte Hunsrück-Mittelrhein beim Meister und Rheinlandliga-Aufsteiger, der mittlerweile 64 Punkte aus 22 Spielen gesammelt hat und sein Torverhältnis auf 125:23 anwachsen ließ.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:4 (0:2). Der Sechste Bremm verlor gegen den Zweiten, der mit nun 55 Zählern bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer Schieferland (1:1 in Metternich) herangerückt ist. Die Hunsrück-Mittelrheiner ließen nichts groß anbrennen und führten nach einer guten Stunde mit 4:0 durch Treffer von Jan Kasemir (2, er steht nun bei 37 Saisontoren), Amir Amiri und Fabian Löw, für die Bremmer gelang Michel Konzen das Tor zum Endstand.

JSG Mastershausen/Blankenrath/Peterswald-Löffelscheid/Strimmig – JSG Rheinhöhen Urbar 2:5 (0:1). Dass es für die Gäste aus dem Koblenzer Stadtteil noch um den Klassenerhalt geht und für die Gastgeber nicht mehr so, merkte man in Peterswald, denn nach 63 Minuten stand es für den Viertletzten bereits 4:0, Marc Reisberger und Marvin Maßmann verkürzten, aber mit dem 5:2 war der Deckel endgültig drauf.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – TuS Koblenz II 6:0 (5:0). In seinem vorletzten Spiel und letzten Heimspiel festigte der JFV seinen sechsten Platz, drei Tore machte der starke Felix Boch. Luis Meurer, Marcel Leimkühler und Moritz Wagner hießen die anderen Torschützen auf dem Simmerner Kunstrasen. Die Gäste sind Vorletzter in der Zehnerstaffel.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Soonwald/Simmern – JSG Vulkaneifel Ettringen 1:1 (1:0). Der Punktgewinn gegen den Tabellenvierten reicht Soonwald zwei Spieltage vor Schluss zum fixen Klassenverbleib. Ivan Raichev hatte Soonwald nach 15 Minuten in Front gebracht, doch kurz vor Schluss glichen die Gäste per Foulelfmeter zum gerechten 1:1-Endstand aus.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Stadtdörfer Alzheim 2:0 (0:0). Nach dem Sieg gegen den nicht einfach zu bespielenden Gast ist der Titel für Tabellenführer Hunsrück-Mittelrhein (57 Punkte) zum Greifen nah, ein Punkt im letzten Spiel gegen Mosel-Hunsrück würde reichen. Gegen den Achten trafen Moriz Müller und Jonas Löw zum Sieg.

FC Metternich II – JSG Mosel-Hunsrück 3:0 (1:0). Die Mosel-Hunsrücker verloren beim Zweiten, der sechs Punkte hinter Hunsrück-Mittelrhein liegt, und müssen noch um den Klassenerhalt bangen bei zwei ausstehenden Spielen und vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – JFV Rhein-Hunsrück 3:5 (1:3). Das Duell der beiden besten D-Jugendmannschaften im Kreis Hunsrück/Mosel ging in Kaisersesch an die Gäste. Henry Rüttinger und Henri Bongard brachten den JFV Rhein-Hunsrück schnell mit 2:0 in Führung, Florian Speich verkürzte, doch Jona Reitz gelang mit dem Pausenpfiff das 3:1. Noah Lesniak erhöhte auf 4:1, Matthias Patschula konterte mit dem 2:4, ehe noch zwei Tore in der Nachspielzeit fielen. Jona Reitz machte das 5:2, ehe Julian Jäger aus Schieferland-Sicht den 3:5-Endstand besorgte. Rhein-Hunsrück bleibt Vierter, Schieferland Achter. „Trotz einer kämpferisch starken Leistung und viel Moral mussten wir uns dem effizienteren Team Rhein-Hunsrück geschlagen geben“, sagte Schieferlands Trainer Christoph Bober.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Westum 12:0 (6:0). Gegen das Schlusslicht Westum feierte der JFV II den höchsten Saisonsieg und eroberte Tabellenrang zwei zurück. Mattes Kilbinger, Felix Reiz, Jona Stümper (alle je drei Tore), Henri Bongard (2) und Lucas Rieger trafen.

Rot-Weiss Koblenz – JSG Hunsrück-Mittelrhein 3:1 (2:0). Beim Neunten Rot-Weiss Koblenz musste Hunsrück-Mittelrhein eine Niederlage einstecken und rutschte auf Rang drei ab. Mikhailo Ischtschenko gelang der Ehrentreffer für die Gäste. Als Meister steht TuS Koblenz II zwei Spieltage vor Schluss fest.