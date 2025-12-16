JFV mit Blitzstart bei der Neuauflage in Andernach

Mit einem 5:1 im Nachholspiel in Andernach hat sich der JFV Rhein-Hunsrück als Tabellendritter in die Winterpause der B-Jugend-Rheinlandliga verabschiedet.
Winterpause nun auch in der B-Jugend-Rheinlandliga: Zum Jahresabschluss fand ein Nachholspieltag statt – unter anderem mit der Partie des Fünftletzten SG 99 Andernach (12.) gegen den Tabellendritten JFV Rhein-Hunsrück. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen nach einer überragenden Anfangsphase mit 5:1 (4:0) in Andernach.