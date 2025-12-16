B-Jugend-Rheinlandliga JFV mit Blitzstart bei der Neuauflage in Andernach Michael Bongard 16.12.2025, 11:07 Uhr

i Robert Michael. picture alliance/dpa

Mit einem 5:1 im Nachholspiel in Andernach hat sich der JFV Rhein-Hunsrück als Tabellendritter in die Winterpause der B-Jugend-Rheinlandliga verabschiedet.

Winterpause nun auch in der B-Jugend-Rheinlandliga: Zum Jahresabschluss fand ein Nachholspieltag statt – unter anderem mit der Partie des Fünftletzten SG 99 Andernach (12.) gegen den Tabellendritten JFV Rhein-Hunsrück. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen nach einer überragenden Anfangsphase mit 5:1 (4:0) in Andernach.







