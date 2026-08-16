1:6 gegen Mainz 05 II JFV liegt bei Regionalliga-Rückkehr schnell 0:3 hinten Michael Bongard 16.08.2026, 10:38 Uhr

i Großer Einsatz: Die JFV-Abwehr um Hannes Mohr (am Boden), Max Fothen (rechts) und Luis Meurer (hinten) verteidigte gut, musste aber bei der Rückkehr in die B-Jugend-Regionalliga eine 1:6-Niederlage gegen den amtierenden Meister Mainz 05 II um Luca Dellino hinnehmen. Christian Kiefer

Große Kulisse in Kirchberg, großer Kampf des JFV Rhein-Hunsrück: Dennoch stand für den Aufsteiger in die B-Jugend-Regionalliga am Ende eine erwartbare 1:6-Niederlage gegen den Nachwuchs des FSV Mainz 05 II.

Die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück sind nach drei Jahren Abstinenz zurück in der B-Jugend-Regionalliga Südwest. Zum Auftakt musste der Aufsteiger direkt gegen den amtierenden Meister FSV Mainz 05 II antreten. Die Mainzer U16 setzte sich erwartungsgemäß durch und gewann in Kirchberg vor 250 Zuschauern mit 6:1 (3:0).







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