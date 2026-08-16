Große Kulisse in Kirchberg, großer Kampf des JFV Rhein-Hunsrück: Dennoch stand für den Aufsteiger in die B-Jugend-Regionalliga am Ende eine erwartbare 1:6-Niederlage gegen den Nachwuchs des FSV Mainz 05 II.
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Die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück sind nach drei Jahren Abstinenz zurück in der B-Jugend-Regionalliga Südwest. Zum Auftakt musste der Aufsteiger direkt gegen den amtierenden Meister FSV Mainz 05 II antreten. Die Mainzer U16 setzte sich erwartungsgemäß durch und gewann in Kirchberg vor 250 Zuschauern mit 6:1 (3:0).