0:1 beim FK Pirmasens JFV kassiert Elfmetertor und verschießt Strafstoß Michael Bongard 09.11.2026, 16:16 Uhr

i JFV

Gegentor per Elfmeter kassiert, Ausgleich vom Elfmeterpunkt verpasst: Der JFV Rhein-Hunsrück hat in der B-Jugend-Regionalliga Südwest mit 0:1 beim FK Pirmasens verloren.

Der JFV Rhein-Hunsrück hat in der B-Jugendfußball-Regionalliga am elften Spieltag die achte Niederlage einstecken müssen. Beim Tabellensechsten FK Pirmasens verlor der JFV am Ende unglücklich mit 0:1 (0:0). Mit nur drei Punkten stehen die Rhein-Hunsrücker auf dem vorletzten Tabellenplatz 13, punktgleich mit dem Schlusslicht JFG Schaumberg-Prims, die Saarländer sind am 21.







Artikel teilen

Artikel teilen