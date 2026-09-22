Rote Karte spielentscheidend JFV hält beim FCK bis zur 65. Minute ein 0:0 Michael Bongard 22.09.2026, 10:27 Uhr

i JFV

Bis eine Viertelstunde vor Schluss stand es in der B-Jugend-Regionalliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und dem JFV Rhein-Hunsrück 0:0. Dann kassierten die Gäste eine Rote Karte und fünf Gegentore.

Der 1. FC Kaiserslautern II hat in der B-Jugendfußball-Regionalliga hat im Sportpark Rote Teufel auf dem Fröhnerhof in Mehlingen den JFV Rhein-Hunsrück mit 5:0 geschlagen. Allerdings stand es bis 15 Minuten vor dem Abpfiff 0:0.65 Minuten verteidigte der große Außenseiter JFV stark, die U16 des FCK prallte immer wieder am Abwehrbollwerk der Gäste ab.







Artikel teilen

Artikel teilen