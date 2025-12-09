D-Junioren-Rheinlandliga: JFV fehlen drei Minuten zur Herbstmeisterschaft
Früh 0:1 hinten und eine Rote Karte kassiert – und dann trotzdem den Sieg ganz nah vor Augen gehabt. Der JFV Rhein-Hunsrück musste sich in der D-Jugend-Rheinlandliga nach einem turbulenten Spitzenspiel über das 2:2 gegen die Spvgg Trier ärgern.
Der JFV Rhein-Hunsrück hat in der D-Jugendfußball-Rheinlandliga den Sprung an die Tabellenspitze und damit die Herbstmeisterschaft knapp verpasst: Im Nachhol-Spitzenspiel vor 100 Zuschauern in Kastellaun trennte sich der Tabellenzweite JFV vom Vierten Spvgg Trier mit 2:2 (2:1).