D-Junioren-Rheinlandliga JFV fehlen drei Minuten zur Herbstmeisterschaft 09.12.2025, 09:59 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (in Gelb-Schwarz, von links mit Milo Gerlach, Niklas Fuchs und Noah Miedreich) hat in der D-Jugendfußball-Rheinlandliga den Sprung an die Tabellenspitze und damit die Herbstmeisterschaft knapp verpasst: Gast Spvgg Trier kam kurz vor Schluss in Kastellaun noch zum 2:2-Ausgleich. Christian Kiefer

Früh 0:1 hinten und eine Rote Karte kassiert – und dann trotzdem den Sieg ganz nah vor Augen gehabt. Der JFV Rhein-Hunsrück musste sich in der D-Jugend-Rheinlandliga nach einem turbulenten Spitzenspiel über das 2:2 gegen die Spvgg Trier ärgern.

Der JFV Rhein-Hunsrück hat in der D-Jugendfußball-Rheinlandliga den Sprung an die Tabellenspitze und damit die Herbstmeisterschaft knapp verpasst: Im Nachhol-Spitzenspiel vor 100 Zuschauern in Kastellaun trennte sich der Tabellenzweite JFV vom Vierten Spvgg Trier mit 2:2 (2:1).







