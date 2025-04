Drei kampflose Bezirksliga-Punkte gab’s sowohl für die A-Junioren der JSG Mühlbachtal als auch die B-Jugendlichen der JSG Birlenbach, da deren Gegner schon vor geraumer Zeit aus personellen Gründen notgedrungen auf ihre weitere Teilnahme am Spielbetrieb verzichten mussten. Die B-Junioren der JSG Lahn setzten sich unterdessen im Kreisderby in Singhofen durch, die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus trotzten dem VfL Hamm ein torloses Remis ab.

A-Junioren

JSG Betzdorf/Hellertal/Wildetal – JSG Mühlbachtal. Da die Kombinierten aus Betzdorf und Umgebung schon vor geraumer Zeit die Segel gestrichen haben, blieb dem ältesten Nachwuchs aus Holzhausen, Nastätten, Miehlen, Oelsberg und Singhofen die weite Fahrt an Sieg und Heller erspart. Die drei kampflos zugesprochenen Punkte bringen das Team von Kai Burat und Klaus Hendlinger dem Klassenverbleib wieder ein Stück näher.

„Unseren Jungs gehörte die Anfangsviertelstunde. Dann aber verloren wir den Faden.“

Patrik Klos, Coach der B-Junioren der JSG Mühlbachtal, nach der 2:4-Niederlage gegen die JSG Lahn

B-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Lahn 2:4 (1:2). Einen Derbysieg feierte die JSG Lahn in Singhofen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar Schwierigkeiten, fingen uns aber und bogen kurz vor der Pause durch Jannis Krugels Traumtor aus 25 Metern auf die Siegerstraße ein“, berichtete Gäste-Betreuer Daniel Wingender. Nach Wiederbeginn hätte sein Team das Geschehen Spiel weitgehend kontrolliert. „Unser Sieg geht in Ordnung“, so Wingender. „Unseren Jungs gehörte die Anfangsviertelstunde. Dann aber verloren wir den Faden“, so Mühlbachtals Coach Patrik Klos. In der zweiten Hälfte lief die Partie laut Klos weitgehend ausgeglichen. In der Drangphase der Einheimischen setzte die JSG Lahn den entscheidenden Stich nach einem Umschaltmoment. „Gegenüber dem Spiel in Erpel haben wir uns deutlich verbessert. Aber uns fehlen vorne Ruhe und Entschlossenheit, um klare Torchancen zu nutzen. Hinten führt aktuell statt dessen jeder kleinste Fehler zu Gegentoren. Das ist bitter, aber so ist eben Fußball“, so Klos. Torfolge: 1:0 Jaiden Dubsky (15.), 1:1 Jacob Jason Seek (27.), 1:2 Jannis Krugel (40.), 1:3 Mathias Vazquez Gill (51.), 2:3 Jamal Zin (58.), 2:4 Mathias Vazquez Gill (73.).

JSG Kreuzberg-Rossbach – JSG Birlenbach. Die Westerwälder haben ihr Team vor Wochen schon abgemeldet. Das spült ohne jegliche Anstrengung drei Zähler auf das Konto der Kombinierten aus Birlenbach, Schönborn, Eppenrod und Holzappel. Der Verbleib auf der überkreislichen Ebene nimmt für die Elf von Stefan Mäncher und Alexander Pauktscha immer mehr Konturen an.

C-Junioren

JSG Lahn – JSG Asbacher Land 7:0 (2:0). Das Team aus Diez und Umgebung verbuchte im Kampf um den Klassenverbleib drei weitere wichtige Punkte. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Moritz Schön verbesserte die Elf von Marc Happel die Präzision im Passspiel, erhöhte das Tempo und bewies eine höhere Effizienz vor dem Kasten des Absteigers aus dem Asbacher Land. Die Trefferausbeute in Gückingen teilten sich Dominik Becker (8., 21., 60., 67.), Niklas Wöhl (37., 47.) und Mir Azad Dikmen (69.). Robert Held, der Torwart der JSG Lahn, verlebte einen recht geruhsamen Mittag und musste im gesamten Spiel lediglich einmal sein Können beweisen.

JFV Oberwesterwald – JSG Aar. Diese Begegnung in Absprache der Verantwortlichen beider Mannschaften erst am Mittwoch, 14. Mai, 19 Uhr, auf dem Kunstrasen in Elsoff ausgetragen.

JSG Mühlbachtal – JSG Rhein-Westerwald. Da beide Teams krankheitsbedingt gebeutelt waren, wird zu einem späteren Zeitpunkt gekickt.

Viele unfaire und gar aggressive Scharmützel

D-Junioren

JSG Rhein-Taunus – VfL Hamm 0:0. JSG-Co-Trainer Sven Schneider berichtete von einem „spielerisch gerechtfertigten Unentschieden mit zu vielen unfairen und gar aggressiven Scharmützeln“. Der junge, jedoch sehr umsichtige Schiedsrichter Paul Henss unterbrach das Spiel, damit sich die erhitzten Gemüter abkühlen konnten. Zuvor hatte der Gästetrainer das Spielfeld betreten. Um ein Haar wäre für die JSG auf der Werner-Reifferscheid-Sportanlage in Osterspai sogar ein Dreier herausgesprungen, aber ein von Nio Weinand getretener Strafstoß landete nicht in den Maschen der Hämmscher (45.). Aber ein Zähler gegen den defensiv starken Tabellenfünften ist auf dem Weg zum Verbleib auf überkreislicher Ebene wahrlich auch nicht schlecht....

Spvgg EGC Wirges – JSG Aar 4:0 (2:0). Diesmal wurde es für den Favoritenschreck von der Aar, der im Hinspiel mit 4:1 die Oberhand behalten hatte, nichts mit einer Überraschung. „Es gab für uns nichts zu holen. Zwar hatten wir sehr gute und drückende Spielphasen, aber keine der erspielten Torchancen konnte genutzt werden. Auf der Gegenseite waren die Wirgeser im Abschluss erbarmungslos“, bilanzierte JSG-Co-Trainer Benjamin Schulze. Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 alle Liam-Pax May (5., 29., 56.), 4:0 Aly Traore-Kebe (59.).