Von den sechs Westerwälder Regionalliga-Teams mussten sich nur die B-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde geschlagen geben. Vor allem die Wirgeser A-Junioren überzeugten durch einen klaren Sieg. Der Jubel bei den Wolfsteiner B-Junioren war nach dem sicheren Klassenverbleib riesig, das Derby bei den C-Junioren endete torlos.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spvgg EGC Wirges 1:6 (1:2).„Wir hatten das erste Mal seit dem Spiel gegen Trier wieder alle Spieler an Bord. Das hat man sofort gemerkt“, erklärte der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt. „Das Endergebnis ist allerdings deutlicher, als der Spielverlauf war. Worms hat kein schlechtes Spiel gemacht“, sagte er über die Auswärtspartie. „Wir haben super verteidigt und unsere Chancen konsequent genutzt. Großes Kompliment an meine Mannschaft“, freute sich Schmidt. Tore: 0:1 Jannik Schumann (8.), 1:1 Rohan Mani (9.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 Schumann (23., 57., 65., 67.), 1:6 Tim Weyand (86.).

JFG Schaumberg-Prims – Spfr Eisbachtal 1:1 (0:1). „Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt. Wir haben uns den Punkt redlich verdient“, war Eisbachtals Trainer Thomas Remark deutlich zufriedener als noch in der Vorwoche. „Unsere Leistung ist gut zu bewerten, jetzt müssen wir aber im Heimspiel nächste Woche nachlegen, damit wir weiterhin voll im Soll stehen und gegebenenfalls den Klassenverbleib sicher haben“, erklärt er. Zur Halbzeit lagen die „Eisbären“ in Front, mussten durch ein Eigentor aber den Ausgleich hinnehmen. Tore: 0:1 Silas Held (29.), 1:1 Felix Bick (47., Eigentor).

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – FC Rot-Weiß Koblenz 2:4 (2:2). „Offensiv haben wir das beste Spiel unter meiner Leitung gemacht. Zur Halbzeit hätten wir aber sogar führen müssen“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach der Begegnung. „Wir haben befreit aufgespielt und hatten mit dem Ball immer wieder gute Lösungen. Leider haben wir uns für den Aufwand nicht belohnt“, betonte er. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Phase nach der Halbzeit verschlafen und den Gegner durch einen individuellen Fehler und einen Elfmeter in Führung gebracht. Danach war es wieder ein Spiel auf ein Tor, wir konnten uns aber nicht belohnen und haben einen Elfmeter verwehrt bekommen“, so Schmidt. „Leider nehmen wir aus der englischen Woche drei Punkte zu wenig mit, wollen uns Worms aber noch schnappen“, erklärte er. Tore: 1:0 Jakobus Fasel (4.), 1:1 (13.), 1:2 (18.), 2:2 Henri Schroer (25.), 2:3 (53.), 2:4 (60.).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Wormatia Worms 3:3 (1:2). „Das war eine wahnsinnige Leistung von uns“, betonte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke nach der Partie. Den Blitzstart der Gäste konnte der JFV schnell egalisieren. Kurz vor der Pause ging Worms erneut in Führung und die Wolfsteiner dezimierten sich durch eine Gelb-Rote Karte. Nach der Pause erhöhte Worms auf 3:1. „Dann haben wir umgestellt und die Mannschaft hat mit absoluter Überzeugung und Leidenschaft das umgesetzt, was wir ihnen an die Hand gegeben haben. Wir haben ausgeglichen und hatten sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß“, erklärte Liedtke. Nach dem Abpfiff war der Jubel groß, denn der Punktgewinn war gleichbedeutend mit dem Klassenverbleib in der Regionalliga. Tore: 0:1 Kastriot Cerrnaveri (4.), 1:1 Matti Gateau (4.), 1:2 Cerrnaveri (37.), 1:3 Noah Jermaine Ammon (45.), 2:3, 3:3 Felix Hellinghausen (50., 60.).

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – Spfr Eisbachtal 0:0. Im Derby der abgeschlagenen Teams in der Regionalliga sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. „Beide Mannschaften haben an diesem Tag nur einen Punkt verdient gehabt“, erklärte der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic nach der Begegnung. „Wir hatten ein paar gute Chancen und einen Aluminiumtreffer, Eisbachtal hätte hinten raus aber auch gewinnen können. Unser Torwart hat aber überragend gehalten“, beschrieb er das Remis. „Das war ein Spiel mit vielen kleinen Fehlern, die Tabellenplätze sind gerecht“, so Simakovic.