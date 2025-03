Während in der Regionalliga der B-Junioren nicht gespielt wurde, waren die Westerwälder Teams der Sportfreunde Eisbachtal und der Spvgg EGC Wirges bei den A- und C-Junioren im Einsatz. Neben drei Niederlagen gab es für die Wirgeser A-Jugend im Topspiel gegen Eintracht Trier eine Punkteteilung. Drei Punkte konnte aber keines der Teams im Westerwald behalten. Die Eisbachtaler A-Jugend verlor gegen die TuS Koblenz, die C-Junioren der EGC verlor gegen Wormatia Worms. Die Eisbachtaler C-Junioren zeigten sich verbessert, konnten gegen Kaiserslautern aber keine überraschenden Punkte einfahren.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier 2:2 (1:1). „Es war das erwartet schwere Spiel gegen eines der stärksten Teams der Liga. Das Spiel war auf sehr hohem Niveau und wurde der Erwartung im Vergleich Platz zwei gegen Platz vier auch gerecht“, betonte der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt nach der Begegnung. Laut Schmidt ist das Spiel geprägt gewesen von hohem Tempo auf beiden Seiten, intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen. „Aufgrund des Spielverlaufs und des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit ist es ärgerlich, am Ende des Tages nur mit einem Punkt dazustehen, insbesondere da wir vorher mit dem 3:1 eigentlich den Sack zu machen müssen“, erklärte Schmidt. Letztlich war es aber eine verdiente Punkteteilung auf dem Wirgeser Kunstrasenplatz. „Betrachtet man das ganze Spiel und auch die Chancen der Gäste, ist das Unentschieden am Ende leistungsgerecht“, fand der EGC-Coach. Tore: 0:1 Paul Reh (3.), 1:1, 2:1 Jannik Schumann (4., 80.), 2:2 Inza Yere (90+2).

Spfr Eisbachtal – TuS Koblenz 0:1 (0:0). „Das war Not gegen Elend, wobei die glücklichere Mannschaft gewonnen hat“, berichtete Eisbachtals Trainer Thomas Remark nach der Begegnung. „Wir hatten viele Chancen, haben den Ball aber einfach nicht ins Tor bekommen. Und so ist das dann im Fußball. Der Gegner nutzt eine seiner wenigen Chancen und geht als Sieger vom Platz. Ein Unentschieden wäre allemal verdient gewesen“, betonte er. Dem Trainer der Sportfreunde gibt zu denken, dass die Eisbachtaler nun im zweiten Spiel in Folge ohne eigenen Torerfolg geblieben sind. „Die Leistung einiger Spieler war nicht das, was ich erwartet habe nach dieser Trainingswoche. Wir dürfen den Kopf aber jetzt nicht in den Sand stecken. Ich bin sehr enttäuscht, aber wir müssen wieder anfangen zu punkten“, blickte Remark unglücklich auf das Spiel gegen Koblenz. Tore: 0:1 Jacob Schlich (74.).

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – VfR Wormatia Worms 0:4 (0:2). „Meine Jungs haben gut gekämpft und sich auch ein paar gute Aktionen herausgespielt. Leider haben wir uns dafür nicht belohnt. Die Wormser, die überragende Einzelspieler hatten, konnten wir einfach nicht stoppen“, berichtete der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic nach der Begegnung. „ Gegen solche Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich merkt man leider schon Qualitätsunterschiede. Diese Teams bestrafen jeden Fehler und brauchen kaum Chancen für ihre Tore. Unsere Spiele, in denen wir punkten können, werden aber noch kommen“, betonte er. Tore: 0:1 Philip Eneas Weber (18.), 0:2 Valentin Silas Hahn (25.), 0:3 Christian Böckling (39., Eigentor), 0:4 Kerim Bayraktar (49.).

i Die Eisbachtaler C-Jugend (in Rot, hier mit Alexander Held) musste sich dem NLZ-Nachwuchs aus Kaiserslautern geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Spfr Eisbachtal – 1. FC Kaiserslautern 0:3 (0:3). „Das war ein wesentlich kompakteres Auftreten unsererseits als letzte Woche. Wir konnten uns mehrere Halbchancen erarbeiten, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Kaiserslautern war überlegen, hat uns aber nicht an die Wand gespielt“, sah Eisbachtals Trainer Christof Dillmann einen verbesserten Auftritt seiner Mannschaft. „Kaiserslautern spielt oben mit und kommt aus einem Nachwuchsleistungszentrum. Da können wir individuell einfach nicht mithalten. Gegen einen sehr guten Gegner haben wir uns ordentlich präsentiert“, war er aufgrund der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Tore: 0:1 (27., Eigentor), 0:2 (31.), 0:3 (35.).