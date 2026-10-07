Vier Tore schoss Jannick Kaiser für den JFFV Baumholder im Kreispokalspiel beim FSV Balu-Weiss. Mit seinem ersten Treffer rettete er die Verlängerung, wo er dann so richtig zuschlug.
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Einen lupenreinen Hattrick binnen fünf Verlängerungsminuten schaffte der Baumholderer Jannick Kaiser im B-Jugend-Kreispokal beim 5:2-Sieg beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Vor diesem überragenden Dreierpack hatte er seine Baumholderer schon in letzter Sekunde mit sseinem ersten Treffer der Partiee in die Verlängerung gehievt und damit einen Sieg des klassentieferen Teams verhindert.