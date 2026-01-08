Eisbachtaler Jugendturnier Internationaler Budenzauber lockt nach Montabaur Lukas Erbelding 08.01.2026, 09:00 Uhr

Bereits zum dritten Mal wird am Wochenende der „Eisbachtaler Budenzauber“ in Montabaur ausgetragen. Die Zuschauer dürfen sich dabei auf hochklassigen Jugendfußball freuen.

Hochklassigen Hallenfußball bei freiem Eintritt gibt es am Wochenende in Montabaur zu sehen. Zum dritten Mal lockt der „Eisbachtaler Budenzauber“ in die Kreissporthallen, wo sich U10- und U12-Mannschaften aus vier Nationen messen werden.Das von den Eisbachtaler Sportfreunden organisierte Turnier beginnt am Samstag: Ab 11 Uhr treten in der U12-Konkurrenz zwei Teams der Gastgeber, Kooperationspartner Mainz 05, Eintracht Frankfurt, der 1.







