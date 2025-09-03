Der F-Jugend-Sparkassenpokal ist eine Institution im Fußballkreis Hunsrück/Mosel. Früher wurden noch auf zwei Tore die Sieger ausgespielt. Nach der Einführung der Kinderspielform „Funino“ (Drei gegen drei auf vier Mini-Tore) gibt es nur noch Gewinner, ein Turniersieger wird nicht mehr ausgespielt. Im Bereich Rhein/Hunsrück war Gödenroth diesmal der Austragungsort. 32 Mannschaften nahmen teil, die Kleinsten hatten großen Spaß, wie Kreisjugendleiter Fabian Dämgen aus Ellern sagte: „Das war eine schöne Veranstaltung, der Ausrichter hat das toll gemacht.“ Von der Sparkasse gab es für jeden Kicker einen Pokal und für jede Mannschaft einen Ball. In Gödenroth mischten Teams von folgenden Vereinen mit: JSG Rheinböllen, FC Emmelshausen-Karbach, JSG Mastershausen, TuS Kirchberg, SV Holzbach (Mädchen), JSG Sohren (Mädchen), JSG Sohren, JSG Kastellauner Land, JSG Dickenschied-Womrath, JSG Hausbay-Pfalzfeld, TSV Emmelshausen und JSG Damscheid. Am Sonntag steht ab 11 Uhr in Argenthal der Kreis-Bambinitag an.

i In Gödenroth hatten die Kleinsten großen Spaß wie hier im Spiel Sohren (weiße Trikots) gegen Kastellauner Land. B&P Schmitt