Einen recht deutlich ausgefallenen 6:0-Derbysieg feierten die C-Junioren der JSG Lahn in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die unverdrossenen Jungs der JSG Mühlbachtal, die zwar weiter auf das ersehnte erste Erfolgserlebnis warten müssen, es demnächst aber bei einer Neuauflage der Partie im Kreispokal besser machen und zum Stolperstein werden wollen.

A-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Kreuzberg-Herschbach 2:3 (0:1). Das „letzte Aufgebot“ des ältesten Nachwuchses der Mühlbachtaler schnupperte im Miehlener Ehrlich gegen den Tabellenfünften an einem Punktgewinn.

„Einige Spieler haben immer noch Trainingsrückstand und gingen teilweise angeschlagen in die Partie.“

Mühlbachtals Co-Trainer Klaus Hendlinger lobte die Einstellung des ältesten Nachwuchses.

„Einige Spieler haben immer noch Trainingsrückstand und gingen teilweise angeschlagen in die Partie“, zollte Co-Trainer Klaus Hendlinger allen, die sich in den Dienst ihrer Mannschaft stellten, hohen Respekt. „Trotzdem zogen wir uns achtbar aus der Affäre und gestalteten das Spiel über weite Strecken offen.“ Moritz Lehner bot sich sogar die Chance zum 3:2, als er alleine vor dem Gäste-Torwart aufkreuzte, diese Möglichkeit aber vergab (74.). Statt dessen schnappte sich Kreuzberg-Herschbach spät doch noch den zweifellos etwas glücklichen Sieg im Blauen Ländchen. „Ein Unentschieden wäre dem Spielverlauf eher gerecht geworden“, bilanzierte Hendlinger. Torfolge: 0:1 Philipp Braun (25.), 1:1 Adrian Shabani (49.), 1:2 Philipp Braun (71.), 2:2 Moritz Lehner (74.), 2:3 Tom Hilger (87.).

B-Junioren

JSG Kreuzberg-Rossbach – JSG Mühlbachtal. Da die Vereinigten aus Herschbach und Umgebung ihr Team vom Spielbetrieb zurückgezogen haben, gehen die nicht mehr zustande kommenden Begegnungen mit 0:0 Toren und 3 Punkten an die jeweiligen Gegner. Die ausgetragenen Partien bleiben in der Wertung. Der JSG Mühlbachtal fehlen weiterhin drei Zähler zum Erreichen des rettenden Ufers.

JSG Laubachtal/Melsbach – JSG Lahn 2:3 (1:1). Zweimal gerieten die Jungs aus Diez und Umgebung in Rückstand. „Wir mussten lange kämpfen. Am Ende baute der Gegner körperlich ab, was wir ausgenutzt haben. Matchwinner war der dreifache Torschütze Leon Hannappel. Torfolge: 1:0 Lukas Müller (13.), 1:1 Leon Hannappel (27.), 2:1 (47.), 2:2, 2:3 beide Leon Hannappel (66., 71.)

JSG Birlenbach verschläft den Start

JSG Birlenbach – VfL Oberbieber 0:5 (0:4). Die personell arg gebeutelten Gastgeber gerieten durch einen frühen Doppelschlag mit 0:2 in Rückstand. Da war der Matchplan von Stefan Mäncher und Alexander Pauktscha schnell überholt. „Verschlafen wir die ersten 5 Minuten nicht, können wir das Spiel sicher länger offen halten. Der Sieg des VfL geht aber auch in der Höhe in Ordnung“, so Pauktscha.

C-Junioren

JSG Lahn – JSG Mühlbachtal 6:0 (2:0). Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gegen das Schlusslicht vollauf gerecht, die 2:0-Pausenführung spiegelte die deutliche Überlegenheit der Lahner nach Aussage von Betreuer Matthias Löhn nicht wider. Die Defensive der Heimelf stand sehr stabil. „Die JSG Lahn setzte ihre beiden Außen optimal ein. Der Sieg fiel aber um 3 Tore zu hoch aus“, befand Mühlbachtals Coach Nico Haxel. Torfolge: 1:0 Becher (14.), 2:0 Niklas Wöhl (21.), 3:0 Dominik Paul Becker (48.), 4:0 Mir Azad Dikmen (56.), 5:0 Hamid Sabani (63.), 6:0 Mir Azad Dikmen (70.).

JFV Wolfstein II – JSG Aar. Die Partie wurde auf Mittwoch, 30. April, 19.15 Uhr, in Langenbach bei Kirburg verlegt.

D-Junioren

JSG Rhein-Taunus – VfL Oberbieber 3:3 (0:1). In Dahlheim schien alles auf einen standesgemäßen Erfolg des Tabellendritten aus Oberbieber hinauszulaufen, ehe eine Schlussphase folgte, die es in sich hatte und über die noch lange geredet werden dürfte. Schiedsrichter Carsten Schmitz ließ aus guten Gründen reichlich nachspielen, nachdem er für Ordnung hatte sorgen müssen. Und die JSG belohnte sich für ihren nie erlahmenden Kampfgeist nach späten Toren von Elijah Kunar (60.), Samuel May (60.+2) und Nio Weinand (60.+3) mit einem Zähler, der in der Endabrechnung extrem wertvoll sein wird.

JSG Aar – SSV Weyerbusch 4:3 (3:0). Die Gastgeber werteten den Coup von Nentershausen mit einem weiteren Dreier auf. Mit guter Chancenverwertung und einer soliden Abwehrleistung der Jungs um Malo Zausra schien es zur Halbzeit auf einen klaren Sieg hinauszulaufen. Doch es wurde aus Sicht des Trainerteams noch noch einmal spannend, da die Gäste von der nordrhein-westfälischen Grenze nach Wiederanpfiff wesentlich zielstrebiger agierten und die JSG ihre vorherige Ordnung und die gute Arbeit gegen den Ball nicht aufrecht erhalten konnten. Mit Ali Jerbis Treffer zum 4:2 aber war die Birne dann aber doch vorzeitig geschält. Torfolge: 1:0 Levi Trinker (16.), 2:0, 3:0 beide Lio Noah Malinowski (25., 27.), 3:1 Eigentor (37.), 4:1 Ali Jerbi (39.), 4:2 Levi Sander (53.), 4:3 (60.).