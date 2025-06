Ein Schützenfest entwickelte sich in Mutterstadt, wo die C-Junioren der JSG Nahe-Glan mit 2:15 unter die Räder kamen.

Eine Kanter-Niederlage kassierten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan bei der FG Mutterstadt. In der Verbandsliga hieß es am Ende 2:15 (0:7).

„Wir haben die Anfangsminuten total verpasst und lagen nach zehn Minuten schon mit 0:3 zurück“, berichtete JSG-Trainer Christoph Hock. Bei seinem Team gingen anschließend die Köpfe runter, sodass die Mutterstädter ihre körperlichen Vorteile ausspielen konnten. Und auch das heiße Wetter spielte den Gastgebern in die Karten. Bis zur Pause fielen noch weitere vier Tore für die Mutterstädter. In Hälfte zwei wurde das Spiel noch wilder, aber auch ausgeglichener, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Damien Fröhlich mit einem sehenswerten Weitschuss und Ahmad Abdullatif gelangen die beiden Ehrentreffer für die Meisenheimer. „Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis im letzten Spiel gewünscht, bin aber dennoch stolz, welche Arbeit und Leistung die Jungs in der Rückrunde abgeliefert haben“, resümierte Hock.