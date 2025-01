Vorrundenturniere in Sohren Holzbachs E-Mädels lösen Ticket für Masters in Limburg 14.01.2025, 12:34 Uhr

i Bei den D-Juniorinnen hatten Holzbach (in Rot) und Sohren (in Blau, Holzbach gewann das direkte Duell mit 2:0) als Vorletzter und Letzter aufs Weiterkommen keine Chance, es qualifizierte sich beim Vorrundenturnier in Sohren der SC Bad Neuenahr für das Masters in Limburg am 26. Januar. B&P Schmitt

Die Teilnehmer für das Hallenmasters bei den Mädchenfußballerinnen wurden unter anderem in Sohren gefunden.

Bei den Nachwuchsfußballerinnen (B-, C-, D- und E-Mädels) haben unter anderem in Sohren (C-, D- und E-Juniorinnen) die Vorrundenturniere des Hallenmasters des Fußballverbandes Rheinland auf dem Programm gestanden. In Sohren waren in den drei Altersklassen jeweils Mannschaften des Gastgebers SG Sohren/Büchenbeuren und SV Holzbach am Start.

