JSG Nahe-Glan beklagt Ausfälle Hock-Team kommt in starker Phase nach der Pause heran Tina Paare 20.09.2026, 16:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Um gegen ein Topteam eine Chance zu haben, muss alles passen. Die Voraussetzungen bei der JSG Nahe-Glan waren jedoch nicht die besten.

Als wäre die Aufgabe beim Verbandsliga-Zweiten nicht schon schwer genug, hatten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan auch noch mit Personalknappheit zu kämpfen. „Wir hatten verletzungs- und krankheitsbedingt extrem viele Ausfälle zu verkraften und mussten mit Spielern aus der C2 auffüllen“, berichtete JSG-Trainer Christoph Hock, dessen Team sich beim TSV Gau-Odernheim mit 3:9 (0:3) geschlagen geben musste.







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