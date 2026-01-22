SG Kirn lädt in die Halle ein Hobbyturnier feiert 20. Geburtstag 22.01.2026, 11:27 Uhr

i Erneut geht es in der Kirner Kyrau-Halle rund. Auch die F-Junioren der JSG Kyrburg (weiße Trikots) sind dabei. Klaus Castor

Drei Tage Budenzauber bietet die SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Wochenende an. Unter Federführung des SC Kirn-Sulzbach geben Hobbyspieler und Nachwuchskicker Gas.

Nach dem erfolgreich absolvierten Basalt-Cup, unter der Federführung des VfR Kirn, steht am Wochenende das zweite Turnier der SG Kirn/Kirn-Sulzbach an, dieses Mal unter der Leitung des SC Kirn-Sulzbach. Erneut geht es in der Kyrau-Halle in Kirn rund.Mit 67 teilnehmenden Mannschaften wird dabei ein Rekord aufgestellt.







