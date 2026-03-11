Das vergangene Jugendfußball-Landesliga-Wochenende war aus Sicht des Kreises Birkenfeld zum Vergessen. Nur die D-Junioren der JSG Hunsrücker Land verloren nicht. Dafür handelten sich zwei Mannschaften richtige Klatschen ein.
