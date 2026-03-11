SC-Coach Olli Loch enttäuscht Henri Barths Soli und Fallrückzieher reichen nicht aus Florian Tuschner 11.03.2026, 11:35 Uhr

i Die JSG Edelstein Idar-Oberstein (schwarze Trikots) lag ggen Medard zwischendurch 1:4 hinten. Am Ende wurde es knapp, aber es atnd eine 4:5-Heimniederlage. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das vergangene Jugendfußball-Landesliga-Wochenende war aus Sicht des Kreises Birkenfeld zum Vergessen. Nur die D-Junioren der JSG Hunsrücker Land verloren nicht. Dafür handelten sich zwei Mannschaften richtige Klatschen ein.

Beinahe gar nichts zu holen gab es für die Jugendfußball-Landesliga-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld. Die JSG Hunsrücker Land bildete die Ausnahme. Sie ergatterte wenigstens einen Punkt. Richtige Klatschen holten sich der SC Idar-Oberstein II und die JSG Birkenfeld ab.







