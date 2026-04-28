Sprachlos war der Trainer der D-Junioren der JSG Hunsrücker Land nach der 0:9-Auswärtsniederlage in Thallichtenberg. Freude herrschte dagegen beim SC Idar-Oberstein und den-Jugendlichen der „Edelsteine“.
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Die D- und B2-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein feierten in der Landesliga Siege. Die D-Junioren der JSG Edelstein und der JSG Hunsrücker Land mussten Niederlagen akzeptieren. Die B-Jugendlichen der JSG Edelstein durften dagegen jubeln. Ein Fallrückzieher sicherte ihnen einen Auswärtsdreier.