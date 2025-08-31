Das 6:2 zu Hause gegen den JFV Ganerb hört sich „glatt“ an, doch die A-Junioren des SC Idar-Oberstein kamen zwischendurch ins Schwimmen. Kunstschüsse brachten das Team dann aber doch auf die Siegerstraße.

Die A-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein sind perfekt in die Verbandsliga-Runde gestartet. Nach einem 4:0 beim Auftakt bei Viktoria Herxheim schlug das Team von Trainer Stephan Holländer zu Hause den JFV Ganerb glatt mit 6:2 und verbucht damit sechs Punkte nach zwei Partien auf dem Konto.

Mit dem JFV Ganerb, dem Team aus Dudenhofen, hatte der SC aber durchaus Mühe. Der tief stehende Gegner operierte von Anfang an mit langen Bällen und brachte die SC-Abwehr des Öfteren in Verlegenheit. Bereits nach fünf Minuten verhinderte Keeper Jeremias Hill in höchster Not einen frühen Rückstand.

Plötzlich steht es 2:2

Danach kontrollierte die Holländer-Elf das Spiel, ohne allerdings ihre Chancen zu nutzen. So dauerte es bis zur 30. Spielminute, bis eine scharfe Freistoßflanke von Fabio Blum zum Dosenöffner wurde. Den Abpraller verwertete Lenny Becker zum 1:0-Halbzeitstand.

Nach toller Vorarbeit von Dipa Magassa erhöhte Torjäger Jelle Lang auf 2:0 (52.). Im Gefühl des scheinbar sicheren Vorsprungs wurden die Idarer Jungs unkonzentriert, und so führten zwei lange Bälle, bei denen die Abwehr inklusive Torhüter schlecht aussah, zum unerwarteten 2:2-Ausgleich (58./70.).

„Es war ein zäher Arbeitssieg. Wir haben uns das Leben selber unnötig schwer gemacht“

SC-Trainer Stephan Holländer

Ein raffinierter Freistoß von Fabio Blum aus 18 Metern in die Torwart-Ecke brachte die Idarer aber beinahe postwendend erneut mit 3:2 in Führung (74.). Nur drei Zeigerumdrehungen später legte Blum den Ball im Strafraum quer auf Hannes Fickinger – und der schweißte das Spielgerät zum 4:2 in den Winkel. Kapitän Jelle Lang vollendete dann noch zwei schöne Konter jeweils über den eingewechselten Samuel Michel zum 6:2-Endstand (80./86.). „Es war ein zäher Arbeitssieg. Wir haben uns das Leben selber unnötig schwer gemacht, sind aber natürlich froh über die drei Punkte“ , resümierte Trainer Holländer.

Beim 4:0 in Herxheim eine Woche zuvor erzielten Lenny Becker, Ron Reich und Jelle Lang (2) die Tore. Lang verschoss noch einen Elfer. Fabio Blum glänzte als Assist-König mit drei Torvorlagen.