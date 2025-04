Wenn du die Chancen vorne nicht nutzt, kassierst du meistens hinten die Gegentreffer. Dieser Spruch bewahrheitete sich mal wieder bei der C-Jugend des VfL Hamm. In den Jugendfußball-Rheinlandligen gab es in der Region auch drei Absagen.

In den Junioren-Rheinlandligen waren zumindest manche Westerwälder Teams im Einsatz. Bei den A-Junioren spielte keines der Teams aus den Kreisen Westerwald und Altenkirchen. Während die B-Junioren der Spvgg EGC Wirges einen deutlichen Sieg einfuhren, dominiert die Eisbachtaler D-Jugend weiter nach Belieben. Gleich drei Partien mussten mehr oder weniger freiwillig abgesagt werden.

B-Jugend, Rheinlandliga, Meisterstaffel

JSG Saar-Mosel Konz – Spvgg EGC Wirges 1:5 (1:3). „Um noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga zu haben, mussten wir dieses Spiel gewinnen“, erklärte Wirges-Trainer Sascha Münz nach der Begegnung. „Wir haben das Spiel über die volle Distanz im Griff gehabt und hinten nichts zugelassen. Das war eine herausragende Leistung unserer Mannschaft. Das macht Mut für die kommenden schwierigen Partien“, betonte er. Tore: 0:1 Furkan Aras (21.), 1:1 Kenan Davutay (28.), 1:2 Kelani Käfil (ET 30.), 1:3 Aras (37.), 1:4 Conner Dahlem (55.), 1:5 Luca Patrick Matheja (71.).

SV Eintracht Trier II – JSG Weyerbusch (abgesagt). Die Gäste aus Weyerbusch mussten das Spiel aufgrund von vielen erkrankten und verletzten Spielern absagen.

B-Jugend, Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Hunsrückhöhe Morbach – Spfr Eisbachtal II 3:2 (1:1). Durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten fielen die jungen „Eisbären“ um zwei Plätze auf den vorletzten Platz zurück – einen Rang hinter die Morbacher. Doch der vierte Platz, der zum Klassenverbleib genügt, ist weiterhin nur einen Punkt entfernt. Die nächste Begegnung ist ein Heimspiel gegen den JFV Rhein-Hunsrück, der eben jenen Tabellenplatz derzeit bekleidet. Tore: 0:1 Vincent Kosok (7.), 1:1, 2:1 Niklas Greber (15., 60.), 3:1 Fabio Herlach (66.), 3:2 Egehan Altuner (80.).

JFV Vulkaneifel – JFV Oberwesterwald 2015 (abgesagt). Der JFV Oberwesterwald musste das Spiel aufgrund der Krankheitswelle absagen. Allerdings waren nicht die Spieler, sondern die Eltern betroffen, die den Fahrdienst übernehmen sollten. „Für uns gab es keine Möglichkeit zum Spiel zu kommen“, berichtete Oberwesterwald-Trainer Andreas Kempf.

C-Jugend, Rheinlandliga, Meisterstaffel

VfL Hamm – SV Eintracht Trier II 2:5 (0:2). So deutlich das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und dem Ersten am Ende ausging, so eng war es allerdings bis zum Schluss. Bereits nach zehn Sekunden verpasste der VfL die Führung und musste dann selbst das erste Gegentor hinnehmen. In einem Spiel auf Augenhöhe mit leicht höherem Ballbesitzanteil für die Gäste bestand der einzige Unterschied in der Effektivität der Trier. Das änderte sich in Durchgang zwei, als der zur Pause eingewechselte Ali Almohamed sein erstes Rheinlandligator erzielte und Younes Allaoui mit einem direkt verwandelten Freistoß ausglich. Wiederum ließ der VfL beste Möglichkeiten ungenutzt und der Klassenprimus nutzte einen Fehler im VfL-Spielaufbau zur erneuten Führung.

Als die Gastgeber alles nach vorne warfen, entschieden die „Römerstädter“ mit zwei Kontern die Partie. „Dies war zwar für das Ergebnis unerheblich, für uns aber dennoch ärgerlich. Insgesamt hat die effektivere Mannschaft gewonnen“, fasste der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler zusammen. Tore: 0:1, 0:2 Bardh Memai (13., 33.), 1:2 Ali Almohamed (43.), 2:2 Younes Allaoui (45.), 2:3 Marwane Mandjekassai (49.), 2:4 Memai (70.), 2:5 Luis Schmitt (70.).

C-Jugend, Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Wolfstein Ww/Sieg – SSV Heimbach-Weis 3:0 (0:0). „Wir waren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, allerdings in vielen Aktionen mit Ball zu hektisch“, blickte Kevin Leicher, der Trainer des JFV auf die Anfangsphase zurück. Nachdem sich sein Team in der Halbzeitpause neu ordnete, wurde das Spiel auch begünstigt durch den schnellen 1:0-Treffer besser und zielstrebiger. „Folgerichtig haben wir noch zwei Tore nachgelegt und verdient gewonnen“, so Leicher abschließend. Tore: 1:0 Finley Schützmann (43.), 2:0 Julian Ermert (55.), 3:0 Emil Johann Maria Petry (60.).

FC Cosmos Koblenz – JSG Altenkirchen (abgesetzt). Das Spiel zwischen Cosmos und Altenkirchen wurde abgesetzt und verschoben.

D-Jugend, Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal – TuS Koblenz 4:1 (2:0). „Wir haben die Koblenzer etwas aktiver erwartet. So mussten wir den Matchplan umstellen. Zur Halbzeit lagen wir durch zwei schöne Treffer aber verdient vorne“, betonte Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt. „Obwohl Koblenz noch mal ran kam, haben wir am Ende unsere Angriffe gut ausgespielt und völlig verdient gewonnen“, berichtete er. „Jetzt wollen wir in der Saison auch ohne Niederlage bleiben, das ist unser festes Ziel“, erklärte Schmidt. Tore: 1:0 Noel Nini (12.), 2:0 Hannes Dorn (23.), 2:1 (54.), 3:1 Nini (59.), 4:1 Lenn Lasse Schuhmacher (60.).

SSV Heimbach-Weis – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:0 (2:0). „Man kann mit nur zwei Ersatzspielern auf der Bank auswärts in der Rheinlandliga nichts holen“, fasste Wolfstein-Trainer Thomas Pfeiffer nach der Partie zusammen. „Wir haben leider keine Unterstützung aus der D2 bekommen, die wir gebraucht hätten. So hatten wir einfach keine Chance“, erklärte er. Tore: 1:0 (3.), 2:0 (25.).