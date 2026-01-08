Große Hallenfelder in Bad Sobernheim und Kirn

Hallenfußball-Turniere ziehen die Jugendteams magisch an. Auch am Wochenende gibt es in Kirn und Bad Sobernheim wieder zwei Turniere zum Austoben.
Zwei große Hallenfußballturniere für Jugendteams stehen am Wochenende an. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach richtet ihren Basalt-Cup in der Kyrau-Halle aus, und der FC Bad Sobernheim lädt ein zu seinem Hallenmasters in der Dümmler-Halle.„Da es in diesem Jahr keine Hallenmeisterschaften für die jüngeren Altersklassen gibt, sind unsere Turniere wichtig, um den Kids möglichst viel Spielzeit zu bieten“, sagt Matthias Raskopf, Jugendleiter der SG Kirn.