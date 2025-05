Die D-Junioren-Fußballer der JSG Rhein-Taunus haben in Rheinbreitbach die 30-Punkte-Marke geknackt und damit den Verbleib in der Bezirksliga in der Tasche. Die JSG Aar hingegen ist trotz des Kantersiegs gegen den Tabnellernletzten JSG Spfr Westerwald noch nicht ganz auf der sicheren Seite. Auf Kurs Klassenverbleib sind auch die A-Junioren der JSG Mühlbachtal. Die B- und C-Junioren aus Nastätten und Umgebung hingegen bleiben unter dem Strich.

Zwei Weitschüsse schlagen im Kasten ein

A-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Kannenbäckerland/Haiderbach 2:2 (0:0). Nach dramatischer Schlussphase gab’s im Miehlener Ehrlich letztlich eine Punkteteilung. In einer ausgeglichenen Partie dominierten auf beiden Seiten zunächst die Abwehrreihen. So waren in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten kaum Chancen zu verzeichnen. Der erste Schuss der Gäste auf das Tor brachte aus 20 Metern gleich die Führung. Danach drängte die Elf vom Blauen Ländchen vehement auf den Ausgleich und schaffte es sogar, den Spieß umzudrehen. Per Weitschuss glich das Team aus dem Kannenbäckerland kurz vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Denis Engel zum 2:2 aus. „Ein Sieg wäre nach den Spielanteilen in der zweiten Halbzeit für uns verdient. Der Ausgleich fiel schon sehr unglücklich“, bilanzierte Mühlbachtals Betreuer Klaus Hendlinger. Torfolge: 0:1 Matteo Barg (51.), 1:1 Adrian Shabani (83.), 2:2 Enes Camdan (89.), 2:2 Adrian Becher (90.+4).

B-Junioren

JSG Birlenbach – JSG Mühlbachtal 2:2 (1:2). Vom Anpfiff weg bestimmten die Gäste vom „Blauen Ländchen“ das Geschehen auf dem schwer zu bespielenden Rasen in Eppenrod. Nach der frühen Führung versäumten es André Brinbaum, Leandro Liguori, Jonas Schmidt und Jaiden Dubsky aus aussichtsreichen Positionen den Vorsprung auszubauen. In der Schlussphase des Derbys zollten die im Schnitt jüngeren Gäste ihrem hohem Aufwand Tribut. „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht und hätten den Sack früher zumachen müssen. Am Ende war dann der Akku leer und wir mussten noch den Ausgleich schlucken. Moral, Einstellung und Wille dieser Truppe sind sensationell, obwohl wir die Abstiegsränge nicht mehr verlassen können. Davor ziehe ich den Hut“, so Mühlbachtals Trainer Patrik Klos. Alexander Pauktscha bilanzierte aus Sicht der Gastgeber: „ Es war ein umkämpftes Spiel mit vielen Zweikampfen im Mittelfeld. Der Punkt geht für beide Teams in Ordnung.“ Torfolge: 0:1 Nico Rehse (7., Freistoß), 1:1 Enes Aslan (28.), 1:2 Jonas Schmidt (34.), 2:2 Enes Aslan (75.).

JSG Lahn – JSG Neuwied 0:5 (0:0). Im ersten Durchgang spielten die wegen zahlreicher Verletzter zu zehnt agierenden Kicker aus Diez und Umgebung stark und forderten die Deichstädter. „Die zweite Halbzeit hingegen war wirklich unterirdisch. Da sind wir zu elft untergegangen“, so Lahn-Betreuer Daniel Wingender, der gegen den Tabellenführer froh über die Unterstützung der C-Jugendlichen Dominik Becker und Ben Schaus war, die nach ihrem Spiel im benachbarten Nentershausen nach in Heistenbach kamen und zum Team stießen. Torfolge: 0:1, 0:2 beide Murat Alakbari (43., 56.), 0:3 Nick Emayati (65.), 0:4 Murat Alakbari (68.), 0:5 Joshua Adams (79.).

C-Junioren

JSG Aar – JSG Mühlbachtal 4:2 (1:1). Der Gast kam mit Rückenwind an die untere Aar. In der Pause stellten die Einheimischen ihre Dreierkette neu ein und kamen in der Folge zu mehr Torraumszenen und Abschlüssen. „Es war trotz der beiden Strafstöße eine faire Partie. Dem Absteiger gebührt ein Kompliment für seinen beherzten Auftritt“, so Aar-Trainer Sebastian Maaßen. „Man sollte diese Truppe nicht unterschätzen.“ Torfolge: 1:0 Nico Zimmermann (5., Strafstoß), 1:1 Colin Fuhr (18.), 2:1 Luca Thiels (40.), 3:1 Justus Schick (68.), 3:2 Mark Hofmann (69.), 4:2 Jonas Malte Maaßen (70.+1, Strafstoß).

Spfr Eisbachtal II – JSG Lahn 6:1 (3:0). Spieler und Verantwortliche der JSG zeigten sich mit dem Auftritt beim Meister zufrieden. „Unser Rumpfkader lieferte eine gute Leistung ab. Ein Extralob geht an Aushilfstorhüter Hasan Kubaisi. Einziges Manko: Von den drei sehr guten Tormöglichkeiten in der zweiten Halbzeit konnte lediglich eine genutzt werden“, bilanzierte Betreuer Mathias Löhn. Torfolge: 1:0 Antoine Lucas Hehl (7.), 2:0 Elias Löw (17.), 3:0 Phil Paluch (25.), 4:0 Brian Gergert (40.), 5:0 Niko Athanasios Togrouzidis (43.), 5:1 Dominik Paul Becker (57.), 6:0 Brian Gergert (57.).

D-Junioren

JSG Aar – JSG Spfr Westerwald 7:1 (4:0). Die von Beginn an fokussierten Kicker von der Aar dokumentierten ihre Überlegenheit bereits im ersten Durchgang und setzten die Dominanz auch nach Wiederanpfiff fort. Dafür gab’s zurecht Lob des Trainergespanns Volkan Bogazliyan / Timo Zausra. Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 alle Levi Trinker (9., 10., 17.), 4:0 Lio Noah Malinowski (24.), 5:0 Alexander Rudel (48.), 6:0, 7:0 beide Dominik Müller (54., 57.), 7:1 Davide Avellino (58.).

SV Rheinbreitbach II – JSG Rhein-Taunus 1:3 (0:2). „Auch wenn wir etwas fahrig wirkten und oft die notwendige Überzeugung in den Aktionen fehlte, haben wir mit diesem Auswärtssieg den Klassenerhalt offiziell besiegelt“, freute sich JSG-Co-Trainer Sven Schneider, dass das oberste Ziel vorzeitig erreicht wurde. Torfolge: 0:1 Leopold Zimmermann (14.), 0:2 Noah Helbach (21.), 1:2 (54.), 1:3 Nio Weinand (55.).