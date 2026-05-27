Premiere in Bad Marienberg FVR kürt erstmals alle Pokalsieger an einem Finaltag 27.05.2026, 12:45 Uhr

i Die D-Junioren der TuS Koblenz setzten sich in Bad Marienberg knapp gegen das Team der Sportfreunde Eisbachtal durch. Sabrina Kreuter, FV Rheinland

Beim ersten Finaltag der Jugend in Bad Marienberg triumphierte Eintracht Trier gleich dreifach, ein Titel ging an die TuS Koblenz. Beide Klubs waren in drei der vier Spiele unter sich. Bei den D-Junioren schafften es die Spfr Eisbachtal ins Finale.

Im Jugendfußball hat der Fußballverband Rheinland neue Wege beschritten. Erstmals wurden alle Endspiele des IKK-Südwest-Junioren-Rheinlandpokals an einem gemeinsamen Finaltag ausgetragen. Ort des Geschehens war das Schul- und Sportzentrum Bad Marienberg, wo mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauer „ein Fußballfest“ mit vier Endspielen von den D- bis zu den A-Junioren erlebten, wie der zuständige Fußballverband Rheinland zufrieden ...







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