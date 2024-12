Auftakt in Sohren und Simmern Futsal-Kreismeisterschaft: Startschuss für Nachwuchs 05.12.2024, 11:28 Uhr

i Am vergangenen Wochenende gab es bei der Aufwärmrunde unter anderem in der Simmerner Halle des Gymnasiums den Aufgalopp, bei den E-Junioren siegte Sohren IV (blaue Trikots) mit 2:0 gegen Bremm. B&P Schmitt

Am Wochenende beginnt beim Hunsrück/Mosel-Nachwuchs die Futsalkreismeisterschaft (FKM).

Der Futsal rollt wieder in den Hallen des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Ab diesem Wochenende (gespielt wird in den Hallen in Sohren und in Simmern) geht es nun um Punkte bei der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) für die C-, D- und E-Junioren. Jeweils drei Vorrundenturniere stehen für alle Mannschaften (C 15, D 36, E 56 Teams) bis zum Endrundenwochenende am 1.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen