Futsal-Finalrunden in Adenau Für Nachwuchs geht es in fünf Altersklassen um Titel Hans-Josef Schneider 05.02.2025, 08:37 Uhr

i Die E-Jugendfußballer der JSG Volkesfeld (in Schwarz) kassierten nur gegen JSG Zissen II einen Gegentreffer und freuen sich nun auf die Finalrunde in Adenau. Hans-Josef Schneider

Die Nachwuchs-Hallenrunde des Fußballkreises Rhein/Ahr neigt sich dem Ende entgegen: Am kommenden Wochenende werden die Futsal-Titel in fünf Altersklassen in Adenau ermittelt.

Jetzt geht es um die Wurst: Nach der E-Junioren-Zwischenrunde biegt die Futsal-Kreismeisterschaft Rhein/Ahr des Fußballnachwuchses auf die Zielgerade ein. Am kommenden Wochenende werden in Adenau in fünf Altersklassen die Champions und die Qualifikanten für die anschließenden Rheinland-Titelkämpfe ermittelt.

