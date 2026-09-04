Wolfstein beim „Nachbar“ Worms Für Eisbachtal geht’s zur Elversberger Torfabrik Marco Rosbach 04.09.2026, 14:53 Uhr

i Nach der Niederlage im Derby gegen die TuS Koblenz wollen die Eisbachtaler C-Junioren (schwarz-rote Trikots) in Elversberg zurück in die Erfolgsspur. Andreas Hergenhahn

Dass sie als Aufsteiger in der Regionalliga mithalten können, haben die Eisbachtaler C-Junioren bereits bewiesen. Doch jetzt wartet auf sie ein schweres Stück Arbeit. Auch der JFV Wolfstein ist mit der A-Jugend auswärts gefordert.

Auf fremden Plätzen beweisen wollen sich die Nachwuchsfußballer des JFV Wolfstein und der Eisbachtaler Sportfreunde am Wochenende in der Regionalliga.A-Jugend, RegionalligaWormatia Worms – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So., 13 Uhr). Gegen den SV Saar 05 hat der Aufsteiger aus dem Westerwald/Sieg-Kreis seinen ersten Punkt in der neuen Klasse geholt.







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