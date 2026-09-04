Dass sie als Aufsteiger in der Regionalliga mithalten können, haben die Eisbachtaler C-Junioren bereits bewiesen. Doch jetzt wartet auf sie ein schweres Stück Arbeit. Auch der JFV Wolfstein ist mit der A-Jugend auswärts gefordert.
Lesezeit 1 Minute
Auf fremden Plätzen beweisen wollen sich die Nachwuchsfußballer des JFV Wolfstein und der Eisbachtaler Sportfreunde am Wochenende in der Regionalliga.A-Jugend, RegionalligaWormatia Worms – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So., 13 Uhr). Gegen den SV Saar 05 hat der Aufsteiger aus dem Westerwald/Sieg-Kreis seinen ersten Punkt in der neuen Klasse geholt.