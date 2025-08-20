Am Wochenende starten die überkreislichen Jugendfußballer aus unseren Gefilden in ihre Ligen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis stellt fünf Mannschaften in der Rheinlandliga und zehn Mannschaften in der Bezirksliga Mitte. Den Löwenanteil an den „Überkreislichen“, vor allem in der höchsten Verbandsklasse, stellt wieder der JFV Rhein-Hunsrück.

A-Junioren-Rheinlandliga

Hier ist der JFV Rhein-Hunsrück, der mit dem TuS Kirchberg in den älteren beiden Jahrgängen kooperiert, seit Jahren der Platzhirsch. Auch in dieser Saison streift er allein durch die „Rheinlandliga-Wälder“. Der JFV muss zum Start am Samstag um 19 Uhr zur SG Mülheim-Kärlich.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Hier sind drei SIM-Mannschaften mit von der Partie: Wie in der Vorsaison sind es die JSG Kastellauner Land und die JSG Hunsrück-Mittelrhein. Dazu gestoßen ist die JSG Soonwald/Simmern als Aufsteiger. Aus dem Kreis Hunsrück/Mosel sind die JFV Schieferland (Soonwalds Gastgeber am Samstag um 18 Uhr) und die JSG Cochem dabei. Kastellaun legt am Samstag um 18 Uhr daheim gegen Rot-Weiss Koblenz II los, Hunsrück-Mittelrhein muss am Sonntag um 18 Uhr zum SC Bendorf-Sayn.

B-Junioren-Rheinlandliga

Auch hier ist der JFV Rhein-Hunsrück „allein“, die JSG Hunsrück-Mittelrhein verpasste den Aufstieg knapp im Entscheidungsspiel gegen den JFV Schieferland, der damit den Aufstieg schaffte. Am Samstag um 17 Uhr ist die JSG Hochwald/Saarburg in Kirchberg der erste Gegner des JFV, Schieferland startet am Freitag (19.30 Uhr) in Kaisersesch gegen Mülheim-Kärlich.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

Der JSG Hunsrück-Mittelrhein ist das einzige hiesige Team in dieser Klasse und beginnt am Samstag um 17 Uhr bei der JSG Arzheim. Aus dem Kreis Hunsrück/Mosel noch dabei: Bremm und Cochem.

C-Junioren-Rheinlandliga

Hier gibt es mit Aufsteiger JSG Hunsrück-Mitterhein neben dem JFV Rhein-Hunsrück ein zweites Team, aus dem Kreis Hunsrück/Mosel gesellt sich noch der JFV Schieferland dazu. Zum Auftakt geht es für den JFV Rhein-Hunsrück am Samstag um 11 Uhr in Simmern (Kunstrasen) gegen Eintracht Trier II, die JSG muss um 12 Uhr in Daaden beim JFV Wolfstein ran. Schieferland startet am Samstag um 15.15 Uhr in Bachem beim Ahrweiler BC.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Rhein-Hunsrück II, JSG Mosel-Hunsrück und JSG Soonwald/Simmern heißen hier die heimischen Klubs, am Samstag um 15.15 Uhr gibt es im Simmerner Hunsrückstadion direkt das Aufeinandertreffen zwischen Soonwald und der JFV-Zweiten. Mosel-Hunsrück ist am Freitag um 18.30 Uhr gefordert, die JSG Stadtdörfer Hausen kommt nach Löf.

D-Junioren-Rheinlandliga

Der JFV Rhein-Hunsrück ist einziger SIM-Vertreter, aus dem Beritt Hunsrück/Mosel geht noch der JFV Schieferland ins Rennen. Für die Rhein-Hunsrücker geht es direkt in die Vollen: Eintracht Trier ist am Samstag um 13.30 Uhr in Kastellaun (Kunstrasen) zu Gast. Schieferland empfängt am Samstag um 14 Uhr den JFV Hunsrückhöhe Morbach.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

Drei Mannschaften tummeln sich hier: der JFV Rhein-Hunsrück II, der JSG Hunsrück-Mittelrhein und die JSG Loreleyblick Damscheid. Die hat am Samstag um 14 Uhr in Oberwesel die Hunsrück-Mittelrheiner zu Gast, der JFV II muss zur gleichen Zeit bei der JSG Rheinhöhen Urbar antreten.