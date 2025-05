Der Traum der Spvgg EGC Wirges vom Einzug ins Rheinlandpokal-Finale der B-Junioren ist geplatzt, vorzuwerfen hatte Trainer Sascha Münz seiner Mannschaft nach dem 1:5 (1:2) gegen den SV Eintracht Trier aber kaum etwas. „Bis zum 1:3 in der 68. Minute konnten wir das Spiel zeitweise ausgeglichen gestalten, wenngleich Trier insbesondere in der ersten Halbzeit überlegen war und meine Mannschaft zeitweise zu viel Respekt zeigte“, bilanzierte der EGC-Coach.

Sascha Münz, Trainer Spvgg EGC Wirges

Mit Beginn der zweiten Halbzeit sei sein Team mutiger ins Spiel gegangen und selbst zu ein paar Chancen gekommen. „Mit zunehmender Spieldauer mussten wir jedoch mehr Risiko eingehen. Infolgedessen kam Trier dann zu den entscheidenden Treffern, die das Spiel letztlich entschieden“, so Münz.

„Zusammenfassend geht der Sieg für den Tabellenführer der Regionalliga absolut in Ordnung“, erkannte der Trainer des Tabellenvierten der Rheinlandliga-Meisterstaffel an. Seiner Mannschaft müsse er aber „ein großes Lob“ machen, denn diese habe, überwiegend besetzt mit Spielern des jüngeren Jahrgangs, „eine tolle Pokalrunde“ gespielt, so Münz.

Tore: 1:0 Conner Dahlem (4.), 1:1 Nevio Marasa (14.), 1:2 Tom Holstein (23.), 1:3 Russell Kisoka (68.), 1:4 Phil Heck (70.), 1:5 Nazar Ilienko (80.).