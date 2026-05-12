Drei Westerwälder Teams werden aus der Regionalliga absteigen, das steht jetzt fest. Die Wirgeser A-Jugend wehrt sich hingegen mit aller Kraft gegen den Abstieg – mit realistischen Chancen, es zu schaffen. Der jüngste Sieg war ein wahrer Kraftakt.
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Zumindest eine der vier Westerwälder Jugendmannschaften in den Fußball-Regionalligen hat weiter realistische Chancen, den Klassenverbleib zu schaffen. Durch den Sieg im Krimi gegen RW Koblenz schob sich die Wirgeser U19 auf den zehnten Platz vor und ist – bei einem Spiel weniger – nach Punkten gleichauf mit dem Tabellenneunten Herxheim.